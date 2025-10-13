গণভোটের পর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫ দাবি ইসলামী আন্দোলনের

জুলাই জাতীয় সনদ অনুযায়ী গণভোটের পর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজন করাসহ পাঁচ দফা দাবি জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। এসব দাবি আদায়ে তৃতীয়বারের মতো কর্মসূচি ঘোষণা করেছে রাজনৈতিক দলটি।
রোববার (১২ অক্টোবর) দলের এক জরুরি বৈঠকে এসব দাবি জানান ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম-মহাসচিব ও দলের মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান।
অন্য দাবি চারটি হলো- আগামী জাতীয় নির্বাচনে উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতিকে জুলাই জাতীয় সনদের অন্তর্ভুক্ত করে গণভোট প্রদান করা; অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা; ফ্যাসিস্ট সরকারের সব জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করা এবং স্বৈরাচারের দোসর জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।
বৈঠকে গাজী আতাউর রহমান বলেন, ২৪-এর জুলাইয়ে রক্তের নজরানা দিয়ে ছাত্র-জনতা যে দাবির যথার্থতা প্রমাণ করেছে সেই দাবির আইনি ও রাজনৈতিক স্বীকৃতি আদায়ে আমাদের রাজপথে লড়াই করতে হচ্ছে। এর চেয়ে দুঃখজনক বিষয় আর কিছু হতে পারে না। তবে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ছাত্র-জনতার রক্তের দায় শোধ করতে রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।
তিনি বলেন, ৫ দফা দাবি আদায়ে এর আগেও আমরা দুই দফায় কর্মসূচি পালন করেছি। দ্বিতীয় দফায় ১ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর দেশব্যাপী গণসংযোগ, ৯ অক্টোবর বিভাগীয় শহরে গণমিছিল এবং আজকে সারাদেশের সব জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচিতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে।
তিনি আরও বলেন, আমরা আবার তৃতীয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছি। এসব দাবি আদায়ে আগামী ১৪ অক্টোবর ঢাকাসহ দেশের সব বিভাগীয় শহরে সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত মানববন্ধন এবং ১৫ অক্টোবর সারাদেশের সব জেলায় সকাল ১১টা থেকে ১২টা মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দসহ সারা দেশের সর্বস্তরের মানুষ মানববন্ধনে অংশ নেবে।
জরুরী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন- যুগ্মমহাসচিব ইঞ্জিনিয়ার আশরাফুল আলম, মাওলানা ইমতেয়াজ আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ ইফতেখার তারিক, যুব আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আতিকুর রহমান মুজাহিদ, আলহাজ্ব আব্দুর রহমান, মাওলানা কেফায়েতুল্লাহ কাশফি, অধ্যাপক নাছির উদ্দিন, ডাক্তার শহিদুল ইসলাম, মাওলানা আরিফুল ইসলাম, মাওলানা লোকমান হোসাইন জাফরি ও মুফতি হেমায়েতুল্লাহ প্রমুখ।