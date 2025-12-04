খালেদা জিয়ার চিকিৎসা–সংক্রান্ত সর্বশেষ অবস্থা জানাবেন ডা. জাহিদ

স্টাফ রিপোর্টার
বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসার সবশেষ অবস্থা তুলে ধরবেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় বসুন্ধরা এভারকেয়ার হাসপাতাল গেইটের সামনে তিনি সাংবাদিকদের সামনে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন বলে জানান বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবীর খান।

তিনি আরো জানান, দলীয় চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার চলমান চিকিৎসা প্রক্রিয়া, শারীরিক অগ্রগতি ও চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণ–সংক্রান্ত সর্বশেষ আপডেট দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করবেন ডা. জাহিদ।

এর আগে, আজ বেলা ১১টায় রাজধানীর নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করবেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ।

চলমান চিকিৎসার বিষয়ে দেশবাসীকে সঠিক তথ্য জানাতে এই দুটি ব্রিফিংকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখছে দলীয় নেতৃবৃন্দ।

