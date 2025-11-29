খালেদা জিয়ার খোঁজ নিতে হাসপাতালে একাধিক উপদেষ্টা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে এভারকেয়ার হাসপাতালে ছুটে গেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের একাধিক উপদেষ্টা এবং বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতারা।

শুক্রবার রাত ১১টা ৪০ মিনিটে অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল হাসপাতালে পৌঁছান।

এ ছাড়া সরকারের আরেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. মঈন খান রাতেই হাসপাতালে যান। তারা চিকিৎসকদের কাছ থেকে খালেদা জিয়ার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেন এবং দলের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া কামনা করেন।

হাসপাতাল সূত্র জানায়, খালেদা জিয়া বর্তমানে সিসিইউতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে আছেন। তার শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে মেডিকেল বোর্ড নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

