খাগড়াছড়িতে হতাহতের ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুঃখ প্রকাশ

- ২৪ ডেস্ক
খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা উপজেলায় দুষ্কৃতকারীদের সশস্ত্র হামলায় তিনজন পাহাড়ি নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় সেনাবাহিনীর একজন মেজর এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ (ওসি) নিরাপত্তা বাহিনীর অন্তত ১৬ জন সদস্য আহত হয়েছেন।
রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাতের এই হামলায় আহতদের মধ্যে ১৩ জন সেনাসদস্য এবং গুইমারা থানার ওসিসহ তিনজন পুলিশ সদস্য রয়েছেন। এছাড়া আরও বেশ কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
এই হতাহতের ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের উপ-প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ফয়সল হাসানের মাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে জানানো হয়, সরকার এই ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, হামলায় জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে দ্রুত তদন্ত শুরু করা হবে এবং কোনো অপরাধীকেই ছাড় দেওয়া হবে না। একইসঙ্গে পরিস্থিতি শান্ত রাখতে এবং তদন্ত কাজে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধৈর্য ধারণ করার অনুরোধ জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।