খরচের খাতা খুলতেই পারল না ১২ মন্ত্রণালয়

by ২৪ ডেস্ক

চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসেই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে বড় ধরনের স্থবিরতার চিত্র ফুটে উঠেছে। অবিশ্বাস্যভাবে, সরকারের ১২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ জুলাই মাসে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত একটি টাকাও খরচ করতে পারেনি। এই ব্যর্থতার বিপরীতে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি মন্ত্রণালয় খরচের গতিতে কিছুটা এগিয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের লোগো

সোমবার (১৮ আগস্ট) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদনে এই হতাশাজনক চিত্র উঠে আসে।

যেসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগ খরচের খাতা খুলতেই পারেনি, তার মধ্যে রয়েছে জননিরাপত্তা বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি), সংসদ সচিবালয় এবং এমনকি খোদ আইএমইডি নিজেরাও কোনো অর্থ ব্যয় করতে পারেনি।

একদিকে যখন এক ডজন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সম্পূর্ণ ব্যর্থ, তখন মাত্র ১২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ তাদের বরাদ্দের ১ শতাংশের বেশি অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছে। ব্যয়ের হিসাবে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়, যারা তাদের মোট বরাদ্দের ১১ দশমিক ৩০ শতাংশ অর্থ খরচ করেছে।

খরচের ক্ষেত্রে কিছুটা গতি দেখিয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (৩.৫৬ শতাংশ), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (৩.৫১ শতাংশ) এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (৩.৪৬ শতাংশ)। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ৭ শতাংশ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ২.৭২ শতাংশ অর্থ ব্যয় করেছে। তুলনামূলকভাবে ভালো করা অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয় (২.০১ শতাংশ) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (১.৪৯ শতাংশ)।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here