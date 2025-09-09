কেন্দ্র থেকে ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেয়ার অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার
প্রকাশ : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ০৩
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ০৯

ডাকসু নির্বাচনকে কলঙ্কিত করতেই ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ-এর এজেন্টদের বের করে দিচ্ছেন নির্বাচনি কর্মকর্তারা। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এ অভিযোগ করেন ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ সমর্থিত সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ মনোনীত ইয়াসিন মারজান আলাউদ্দিন পরিষদের জিএস প্রার্থী মো. খায়রুল আহসান মারজান।

তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় তালিকা প্রদানের মাধ্যমে নির্বাচনি এজেন্ট নিশ্চিত ও তাদের ছবিযুক্ত এজেন্ট কার্ড কমিশন থেকে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হলেও নির্দিষ্ট কিছু সংগঠন ব্যতীত ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ-এর এজেন্টদের ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দিচ্ছেন ডাকসু নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা।

ইউল্যাব কেন্দ্রে সকাল ৮টার পূর্বে ছাত্রদলের প্যানেল থেকে ৫ জন এজেন্ট ঢোকার সুযোগ করে দিলেও ইশার প্যানেল থেকে বৈধ কার্ডধারী একজন এজেন্টকেও ঢুকতে দিচ্ছে না। বরং কার্ড থাকা সত্ত্বেও বের করে দিচ্ছে। মারজান বারবার জানতে চাইলেও নির্বাচন পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কোনো সদুত্তর দিচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন তিনি।

কোন পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, আমরা আগেই আশঙ্কা করেছিলাম নির্বাচন কমিশনে থাকা সাদা দলের ব্যক্তিবর্গ একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের পক্ষে কাজ করার সংখ্যা রয়েছে। আজ নির্বাচনের দিন এই ঘটনারই বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি। ডাকসু নির্বাচনকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করলে আমরা কোনোভাবেই তা সহ্য করব না। যদি আমাদের এজেন্টদের ঢুকতে দেয়া না হয় এবং নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা না হয়, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে এর জবাব দিবে।

