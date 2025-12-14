কাল সিঙ্গাপুরে নেওয়া হচ্ছে হাদিকে

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগামীকাল (সোমবার) সিঙ্গাপুরে নেওয়া হচ্ছে। রোববার সকালে হাদির পরিবার ও একাধিক সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আজ সিঙ্গাপুরে নেওয়ার প্রাথমিক অবস্থায় আছেন বলে জানিয়েছে তার চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ড।
জানা গেছে, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে হাদিকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হবে। সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসাপাতালে ভর্তি ও ভিসা প্রক্রিয়া চলছে। তার সফরসঙ্গী হচ্ছেন ভাই আবু বকর সিদ্দীক।
ওসমান হাদির গুরুতর অসুস্থতার কারণে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস আশ্বাস দিয়েছেন চিকিৎসার প্রয়োজনে তাকে বিদেশে পাঠানো হবে। সরকার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে, যার জন্য তার পরিবার ও ‘ইনকিলাব মঞ্চ’ সরকারের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।