‘কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেশে ফিরবেন তারেক রহমান’

অনলাইন প্রতিবেদক
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেশে ফিরবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, এমন তথ্য জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা: এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে পূবালী ব্যাংক কর্মচারী সংঘের সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি এ কথা জানান।
ডা: এ জেড এম জাহিদ হোসেন আরো বলেছেন, পতিত স্বৈরাচার পেছন দিক দিয়ে এসে জনগণের অধিকার হরণ করার পাঁয়তারা করছে। যারা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী নয়, তারা ষড়যন্ত্র করছে।
তারেক রহমানের নেতৃত্বে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করা হবে জানিয়ে বিএনপির এ নেতা বললেন, ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পিআর পদ্ধতি বেআইনি আবদার। সংবিধান ইচ্ছে করলেই ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া যায় না। আবেগী না হয়ে জনআকাঙ্ক্ষা বুঝতে হবে।