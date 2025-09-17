কঠোর প্রতিরোধমূলক ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান এনসিপি ইউকে অ্যালায়েন্সের

স্টাফ রিপোর্টার
প্রকাশ : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০: ৫৬

পতিত আওয়ামী লীগের দোসরদের বিদেশে সহিংস কর্মকাণ্ডে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা ও মর্যাদার জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করে জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপির ইউকে অ্যালায়েন্স। প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা রক্ষায় কূটনৈতিক মিশনগুলোকে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে কঠোর প্রতিরোধমূলক ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে তারা।

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এনসিপি ইউকে অ্যালায়েন্স বলেছে, সম্প্রতি লন্ডনে তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ও প্রবাসী চিকিৎসক ড. ফাহিমের উপর আক্রমণ হয়েছে। সোমবার এনসিপির জাপান অ্যালায়েন্সের সদস্যদের উপর হামলা হয়। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে।

এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে এতে বলা হয়, আমরা বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশি সম্প্রদায়কে আহ্বান জানাই— এ ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সব পরিসর থেকে বর্জন করুন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অপরাধীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে এবং যুক্তরাজ্য, জাপানসহ বিশ্বের সব প্রান্তে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

বিদেশে বাংলাদেশ হাইকমিশনগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই ঘটনায় আরও জরুরি, দৃঢ় ও স্পষ্ট ভূমিকা নিতে। এখন পর্যন্ত যে বিলম্বিত ও সীমিত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে, তা ভুল বার্তা দিতে পারে এবং অপরাধীদের উৎসাহী করতে পারে। তাই প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা রক্ষায় কূটনৈতিক মিশনগুলোকে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে কঠোর প্রতিরোধমূলক ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এনসিপি ইউকে অ্যালায়েন্স বলেছে, প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অবিচ্ছেদ্য। এনসিপি ইউকে অ্যালায়েন্স দৃঢ়ভাবে ভুক্তভোগীদের পাশে রয়েছে এবং থাকবে, যাতে প্রবাসে ঘৃণাভিত্তিক সহিংসতার কোনো স্থান না থাকে। আমরা যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষ, জাপানের কর্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানাই—এই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের তদন্ত ও বিচারের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করুন এবং দ্রুততম সময়ে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনুন।

এদিকে, স্থানীয় সময় সতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসে এনসিপি নেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মাহাবুব আলম ও এনসিপির এশিয়া প্রতিনিধি জুবায়ের সর্দারসহ একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন।

মাহাবুব আলম জানান, মতবিনিময় সভায় জাপানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের নানা সমস্যা-সঙ্কট তুলে ধরা হয়। বিশেষভাবে বাংলাদেশ বিমানের ‘জাপান-টু-বাংলাদেশ’ সরাসরি ফ্লাইট চালু করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এসময় এনসিপি নেতারা বলেন, সরাসরি বিমান চালু হলে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ও সুযোগ-সুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া জাপানে মৃত্যুবরণ করা প্রবাসীদের মরদেহ দ্রুত ও সহজে দেশে পাঠানোর জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানানো হয়। রাষ্ট্রদূত জানান, এ প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শুরু করা হয়েছে এবং তা আরও সহজতর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষার্থী ও কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে আলোচনায় উঠে আসে কিভাবে বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি শিক্ষার্থী ও দক্ষ জনশক্তি জাপানে আনা যায়, সেই সম্ভাবনা ও করণীয় বিষয়গুলো। একই সঙ্গে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপায় এবং জাপানে বাংলাদেশিদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সহজ করার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

