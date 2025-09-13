ওমানকে উড়িয়ে এশিয়া কাপ শুরু পাকিস্তানের

এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওমানের বিপক্ষে ৯৩ রানের বিশাল জয় দিয়ে দাপুটে সূচনা করেছে পাকিস্তান। দুবাইয়ের মন্থর উইকেটে মোহাম্মদ হারিসের অনবদ্য ব্যাটিং এবং বোলারদের সম্মিলিত আক্রমণে এই জয় পায় তারা। ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতা হারিস ৪৩ বলে ৭টি চার ও ৩টি ছয়ের সাহায্যে ৬৬ রানের এক ঝড়ো ইনিংস খেলে দলের সংগ্রহের ভিত গড়ে দেন।

পাকিস্তানের দেওয়া ১৬১ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে ওমান। পাকিস্তানি বোলারদের নিখুঁত বোলিংয়ে মাত্র ১৬.৪ ওভারে ৬৭ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। দলের পক্ষে মাত্র তিনজন ব্যাটার দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে পারেন। সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন হাম্মাদ মির্জা। এছাড়া আমির কলিম ১৩ এবং শাকিল আহমেদ ১০ রান করেন।

বল হাতে পাকিস্তানের প্রায় সব বোলারই সফল ছিলেন। স্পিনাররা ছিলেন আক্রমণের মূল কারিগর। অফস্পিনার সাইম আইয়ুব পাওয়ার প্লেতেই ওমানের দুই ওপেনারকে ফিরিয়ে দিয়ে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলেন। পরে রিস্ট স্পিনার সুফিয়ান মুকিম ও পেসার ফাহিম আশরাফও দুটি করে উইকেট শিকার করেন। এছাড়া মোহাম্মদ নওয়াজ, আবরার আহমেদ এবং শাহীন শাহ আফ্রিদি একটি করে উইকেট নেন।

এর আগে টস জিতে ব্যাট করতে নামা পাকিস্তানের শুরুটা অবশ্য ভালো ছিল না। প্রথম পাঁচ ওভারে মাত্র দুটি বাউন্ডারিতে রান ওঠে খুব ধীরগতিতে। সাইম আইয়ুব শূন্য রানে আউট হন এবং শাহেবজাদা ফারহান ২৯ রান করতে খেলেন ২৯ বল। এরপরই হারিস পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন এবং পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে ১৬ রান নিয়ে দলের ইনিংসে গতি ফেরান।

হারিসের বিদায়ের পর পাকিস্তানের ইনিংসে আবার রানের গতি কমে আসে। ফখর জামান ও হাসান নওয়াজ নিজেদের মেলে ধরতে পারেননি। তবে শেষদিকে মোহাম্মদ নওয়াজের ১০ বলে ১৯ রানের ক্যামিও ইনিংসে পাকিস্তানের সংগ্রহ ৭ উইকেটে ১৬০ রানে পৌঁছায়, যা জয়ের জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। ওমানের পক্ষে আমির কলিম ও শাহ ফয়সাল তিনটি করে উইকেট শিকার করেন।

