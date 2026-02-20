‘এ প্লাস’ চুক্তিতে নেই কেউ ক্রিকেটারদের জন্য ভিন্ন বার্তা

কেন্দ্রীয় চুক্তির ‘এ প্লাস’ ক্যাটাগরিতে নেই কোনো ক্রিকেটারের নাম! গতকাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) ২০২৬ এর কেন্দ্রীয় চুক্তি প্রকাশ করেছে। সেখানে সর্বোচ্চ ক্যাটাগরিতে কোনো ক্রিকেটারের নাম না থাকায় শুরু হয়েছে আলোচনা-সমালোচনা। প্রশ্ন উঠেছে ‘এ প্লাস’ ক্যাটাগরিতে কাউকে না রেখে ক্রিকেটারদের কি কোনো বার্তা দিচ্ছে বিসিবি? জাতীয় দলের নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তিতে এবার মোট ২৮ জন ক্রিকেটার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তবে ‘এ’ প্লাস ক্যাটাগরিতে কারো নাম না থাকা সাম্প্রতিক মাঠের পারফরম্যান্সের এক রূঢ় প্রতিফলন। এটি ক্রিকেটারদের জন্য একটি ভিন্ন ও কঠোর বার্তা। বোর্ড এখন অভিজ্ঞতার চেয়ে মাঠের পারফরম্যান্সকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তিন ফরম্যাটে কার্যকারিতাই এখন চুক্তির মূল মানদণ্ড। সর্বোচ্চ স্তর খালি রেখে বোর্ড ক্রিকেটারদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। মোট পাঁচটি ভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বোচ্চ স্তর ‘এ’ ক্যাটাগরিতে রয়েছেন চারজন। নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ, লিটন দাস এবং তাসকিন আহমেদ ৮ লাখ টাকা বেতন পাবেন। নাজমুল শান্তর ওয়ানডে রান এক হাজারের বেশি। কিন্তু টি-টোয়েন্টিতে তার স্ট্রাইক রেট সন্তোষজনক নয়। তাই তিনি শীর্ষ ক্যাটাগরি থেকে বাদ পড়েছেন। তাসকিন আহমেদ পেস বিভাগের নেতৃত্ব দিলেও ফিটনেস সমস্যায় শীর্ষ স্তর হারিয়েছেন। তবে মেহেদী মিরাজ অলরাউন্ড নৈপুণ্যে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছেন। তার টেস্ট বোলিং ও ওয়ানডে ব্যাটিং বেশ নির্ভরযোগ্য।
অন্যদিকে দ্বিতীয় ধাপে অর্থাৎ ‘বি’ ক্যাটাগরিতে ১১ জন ক্রিকেটার রয়েছেন। এই স্তরে মুশফিকুর রহীম ও মুমিনুল হকের মতো অভিজ্ঞরা আছেন। মুশফিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিলেও টেস্টে অপরিহার্য। পরিসংখ্যান মতে, মুমিনুল হক মিডল অর্ডারে আস্থার প্রতীক। বিদেশের মাটিতে তার ব্যাটিং বিসিবি’র নজর কেড়েছে। এই তালিকায় আরও আছেন তাইজুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান। তাওহীদ হৃদয়, সাদমান ইসলাম ও তানজিদ তামিমও এই স্তরে আছেন। রিশাদ হোসেন, শেখ মেহেদী ও হাসান মাহমুদ নিজেদের স্থান পেয়েছেন। তরুণ নাহিদ রানা গতির ঝড়ে সরাসরি এই ক্যাটাগরিতে এসেছেন। তাঁর গতি টেস্ট ক্রিকেটে বড় প্রভাব সৃষ্টি করেছে। রিশাদ হোসেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দারুণ বোলিং করেছেন। লেগ স্পিনার হিসেবে তাঁর উত্থান পদোন্নতির প্রধান কারণ। এই স্তরের ক্রিকেটাররা নিয়মিত পারফর্ম করে যাচ্ছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। বিসিবি’র এই কাঠামোটি বেশ সুসংগঠিত এবং আধুনিক। তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরে যথাক্রমে ‘সি’ ও ‘ডি’ ক্যাটাগরি রয়েছে। ৪ লাখ টাকা বেতনের ‘সি’ গ্রেডে ৬ জন আছেন। এরা হলেন সৌম্য সরকার, জাকের আলী অনিক ও শরিফুল ইসলাম। তালিকায় আরও আছেন তানজিম সাকিব, নাসুম আহমেদ ও খালেদ আহমেদ। শরিফুল ইসলাম ফর্মে না থাকায় নিচের গ্রেডে নেমেছেন। তানজিম সাকিব পাওয়ারপ্লেতে উইকেট শিকারে বেশ দক্ষ। জাকের আলী অনিক ফিনিশার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। তার কার্যকরী ইনিংসগুলো নির্বাচকদের নজর কেড়েছে। নাসুম আহমেদও নিয়ন্ত্রিত স্পিন দিয়ে পুনরায় ফিরে এসেছেন। অন্যদিকে ২ লাখ টাকা বেতনের ‘ডি’ ক্যাটাগরিতে ৭ জন আছেন। এরা হলেন সাইফ হাসান, পারভেজ ইমন ও তানভীর ইসলাম। নাঈম হাসান, হাসান মুরাদ ও শামীম পাটোয়ারীও এই স্তরে আছেন। নুরুল হাসান সোহান এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। পারভেজ ইমন ও শামীম পাটোয়ারী ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেলছেন। তাদের বড় শট খেলার ক্ষমতা আধুনিক ক্রিকেটে প্রয়োজন। এই নবীনদের অন্তর্ভুক্তি পাইপলাইন শক্তিশালী করার ইঙ্গিত দেয়।
বিসিবি’র নতুন চুক্তিতে তরুণদের প্রাধান্য স্পষ্ট। বেতন কাঠামোর বিন্যাস মূলত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ। অভিজ্ঞদের অনেকেই নিচে নেমে এসেছেন। বোর্ড এখন আবেগের চেয়ে ধারাবাহিকতাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তাসকিন বা লিটনের মতো প্রতিষ্ঠিত তারকাদের জন্য এটি নিজেদের পুনরায় প্রমাণের এক অগ্নিপরীক্ষা। নাহিদ রানা বা রিশাদদের জন্য এটি বড় মঞ্চ। ‘এ’ প্লাস স্তর খালি রাখা একটি কৌশলগত অবস্থান। এটি ক্রিকেটারদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি করবে। দলগত ফলাফল নিশ্চিত করতে এটি সহায়ক হবে। সামনে ওয়ানডে বিশ্বকাপ রয়েছে। তাই শক্তিশালী পাইপলাইন তৈরি করা জরুরি। মুমিনুল বা তাইজুলের অবদান টেস্ট ক্রিকেটে স্বীকৃত। সাদা বলের ক্রিকেটে তাওহীদ হৃদয়ের উত্থান প্রশংসিত। পারফরম্যান্সই এখন টিকে থাকার একমাত্র চাবিকাঠি।
Source: https://www.mzamin.com/article/1912/%E0%A6%8F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%89-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE