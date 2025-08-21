এশিয়া কাপের জন্য চমকে ভরা বাংলাদেশ দল ঘোষণা, নতুন অধিনায়ক নিয়োগ

এশিয়া কাপের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন
এশিয়া কাপের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন |ইন্টারনেট

দুই বছর পর বাংলাদেশ জাতীয় হকি দলের অধিনায়কত্ব ফিরে পেয়েছেন রেজাউল করিম বাবু। তার নেতৃত্বেই এশিয়া কাপ হকিতে খেলতে যাবে বাংলাদেশ। তবে সেই দলে থাকছেন না সাবেক অধিনায়ক পুস্কর খিসা মিমো।

গত এপ্রিলে অনুষ্ঠিত এএইচএফ কাপের দল থেকে অধিনায়ক পুস্কর খিসা মিমোসহ সিনিয়র তিন খেলোয়াড় বাদ দিয়ে এশিয়া কাপের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন।

বাদ পড়া অন্য দু’জন হলেন নাইম উদ্দিন ও মাহবুব হোসেন। তাদের রেখেই বুধবার ১৮ জনের দল দিয়েছেন কোচ সিগফ্রেড গোত্তালিয়েব আইকম্যান। নতুনদের নিয়েই তারা আশা করছেন কঠিন বৈতরণী পার হওয়ার।

আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ভারতে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়া কাপ হকিতে বাংলাদেশ খেলবে ‘বি’ গ্রুপে। প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও চাইনিজ তাইপে। ‘এ’ গ্রুপের চার দল ভারত, জাপান, চীন ও কাজাখস্তান।

অবশ্য এবারের আসরে বাংলাদেশের খেলার কথা ছিল না। এএইচএফ কাপে বাংলাদেশ চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে এশিয়া কাপে খেলার সুযোগ হারায়। প্রথমবারের মতো এশিয়া কাপে উঠতে ব্যর্থ হয় টাইগাররা।

তবে রাজনৈতিক কারণে পাকিস্তান ও ওমান আসর থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয়ায় বাংলাদেশ ও কাজাখস্তানের সামনে এবারের টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ আসে আচমকাই।

বাংলাদেশ হকি দল :

বিপ্লব কুজুর (গোলরক্ষক), নুরুজ্জামান নয়ন (গোলরক্ষক), রেজাউল করীম বাবু (অধিনায়ক), সোহানুর রহমান সবুজ, ফরহাদ আহমেদ সিটুল, আশরাফুল ইসলাম (সহ-অধিনায়ক), হুজাইফা হোসেন, মেহেদী হাসান, আমিরুল ইসলাম, রোমান সরকার, ফজলে হোসেন রাব্বি, নাহিয়ান শুভ, তৈয়ব আলী, তানভীর রহমান সিয়াম, ওবায়দুল হোসেন জয়, রাকিবুল হাসান, আরশাদ হোসেন ও মো: আবদুল্লাহ।

স্ট্যান্ডবাই : শহিদুর রহমান সাজু।

