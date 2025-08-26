এবার নিজ সংস্থার তদন্তের মুখে বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল

অর্থনৈতিক রিপোর্টার
(২১ ঘন্টা আগে) ২৫ আগস্ট ২০২৫, সোমবার, ৮:৫৪ অপরাহ্ন
সর্বশেষ আপডেট: ১:০২ অপরাহ্ন
আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের লেনদেনের তথ্য খতিয়ে দেখছে সংস্থাটি। সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা জানান, শাহীনুলের স্ত্রী সুমা ইসলামের অ্যাকাউন্টের তথ্যও পর্যালোচনা করা হচ্ছে। গত ১৮ই আগস্ট শাহীনুল ইসলামের একাধিক আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর থেকে তিনি ছুটিতে আছেন। বিএফআইইউ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
শাহীনুল ইসলাম এসব ভিডিওকে ভুয়া দাবি করলেও গত ১৯শে আগস্ট তিনি অফিসে অনুপস্থিত ছিলেন। পরদিন ২০শে আগস্ট তিনি অফিসে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ওইদিন সরকার চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। ৭ কর্মদিবসের মধ্যে এই কমিটির রিপোর্ট দেয়ার কথা। শাহীনুল ছুটিতে থাকলেও তিনি বর্তমানে বিএফআইউর প্রধান হিসেবে কর্মরত।
সূত্র জানিয়েছে, বিএফআইইউ দুই উপায়ে বিভিন্ন ব্যক্তির লেনদেনের তথ্য পর্যালোচনা করে। প্রাথমিকভাবে নিজস্ব উৎসে ডাচ-বাংলা ব্যাংকে শাহীনুল এবং তার স্ত্রীর দু’টি অ্যাকাউন্টের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। তার অ্যাকাউন্টে জনৈক মিজানুর রহমান নামে একজন ব্যক্তি গত ১২ মে নগদে ২৩ লাখ টাকা জমা করেন। একই ব্যক্তি শাহীনুলের স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে গত ৪ মে নগদ ১৫ লাখ টাকা এবং ৫ মে পাঁচ লাখ টাকা জমা দেন। এসব তথ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উচ্চ পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তী করণীয় জানতে উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত চাওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে শুধু আপত্তিকর ভিডিওর বিষয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে শাহীনুলের বিরুদ্ধে আরও নানা অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে এনা পরিবহনের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের পর ১৯ কোটি টাকা উত্তোলনের সুযোগ, বেসরকারি একটি ব্যাংকের অবলোপন করা ঋণে হস্তক্ষেপসহ নানা অভিযোগ এসেছে। এসব ক্ষেত্রে তার ভাগনে পরিচয়ে একজনকে ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগ তদন্তের বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের সাই পেলে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হতে পারে।
আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মকর্তাদের আন্দোলনের মুখে গত বছরের ৮ আগস্ট পদত্যাগে বাধ্য হন বিএফআইইউর তৎকালীন প্রধান মো. মাসুদ বিশ্বাস। এরপর দীর্ঘদিন পদটি খালি থাকার পর চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারি নিয়োগ পান শাহীনুল ইসলাম।