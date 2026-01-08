এবার আগের মতো পাতানো নির্বাচন হবে না: সিইসি

আমার দেশ অনলাইন
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, এবার আগের মতো পাতানো নির্বাচন হবে না। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করবে নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রবেশের সময় সাংবাদিকদের তিনি এসব বলেন।
সিইসি বলেন, যারা মনোনয়নের বৈধতা বা বাতিলের বিরুদ্ধে আবেদন করছেন, আইনের মাধ্যমে তা সমাধান করা হবে। আমরা স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী।
নির্বাচন কমিশন ইনসাফে বিশ্বাসী উল্লেখ করে সিইসি বলেন, সবাই ন্যায় বিচার পাবেন। আপিল শুনানির পুরো প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্বচ্ছ হবে এবং প্রতিটি আবেদন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে আইনি সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।
এদিকে সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আপিল করতে ইসিতে আসছেন আবেদন কারীরা। ৫ জানুয়ারি থেকে ৯ জানুয়ারি বিকেল ৫টা পর্যন্ত আপিল চলবে।
