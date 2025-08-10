এনসিসির চট্টগ্রাম মহানগরের নেতৃত্বে মীর আরশাদুল হক

স্টাফ রিপোর্টার ও খুলনা বুরো
প্রকাশ : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২০: ২০

মীর আরশাদুল হককে প্রধান সমন্বয়কারী করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ৩২ সদস্যের চট্টগ্রাম মহানগর সমন্বয় কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

শনিবার দলটির সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ এ কমিটি অনুমোদন দেন।

চট্টগ্রাম মহানগর সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী হয়েছেন মোহাম্মদ এরফানুল হক, আরিফ মঈনুদ্দিন, রাফসান জানি রিয়াজ, মীর মোহাম্মদ শোয়াইব, জসিম উদ্দিন ওপেল, জোবাইর হোছেন, মুহাম্মদ সাঈদুর রহমান, নিজাম উদ্দিন।

এ ছাড়া কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন ফরহাদুল আলম সবুজ, মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, সাদিয়া আফরিন, সাহেদ ইকবাল চৌধুরী, রকিবুল হাসান, মোহাম্মদ সোহরাব চৌধুরী, মোহাম্মদ রিদুয়ান কাদের, লুৎফুর রহমান রোহান, আবির মুহাম্মদ, মেহেদী হাসান জনি, সুব্রত পাল, ইফহামুল হক আশেক, সৈয়দ এহছানুল হক, আজগর আলী (আশিক), মাহতাব উদ্দিন আহমদ, এমদাদুল হক, মিজানুর রহমান (নোবেল), মোহাম্মদ আজাদ, হৃদয় দত্ত, আকরাম হোসাইন বাপ্পি, মুহাম্মদ ইসমাঈল শরীফ, তাহজিব চৌধুরী ও রুহুল আমিন।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here