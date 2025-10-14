এনসিপি শাপলাই পাবে: হাসনাত আব্দুল্লাহ

প্রকাশ : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ০৭

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) শাপলাই প্রতীক হিসেবে পাবে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ।

মঙ্গলবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন।

এর আগে নির্বাচন কমিশনের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের বিধিমালায় শাপলা প্রতীক অন্তর্ভুক্ত না থাকায় জাতীয় নাগরিক পার্টিকে তা সরাসরি দেয়ার সুযোগ নেই। আগামী ১৯ অক্টোবরের মধ্যে এনসিপি যদি প্রতীকের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়, তখন ইসি নিজেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

এদিনে দুপুরে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। তবে শাপলা প্রতীক চেয়ে এনসিপি অনড় অবস্থান রয়েছে। এ বিষয়ে তারা একাধিকবার ইসির সঙ্গে বৈঠক করেছে এবং চিঠি দিয়েছে।

এদিকে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সমনে রখে এনসিপিসহ দুটি দলকে নিবন্ধন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ইসি। দল দুটির প্রতীকসহ বিজ্ঞপ্তি দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

৩০ সেপ্টেম্বর দলটিকে তফসিলে থাকা ৫০টি প্রতীক থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত পছন্দ জানানোর জন্য চিঠি দেয় ইসি। নির্ধারিত সময়ে এনসিপি পছন্দের প্রতীক বাছাই না করে বিধি সংশোধন করে ফের শাপলা বরাদ্দের দাবি জানায়। কিন্তু ইসি কাউকে শাপলা প্রতীক না দেয়ার বিষয়ে অনড় অবস্থানে রয়েছে।

ইসির সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানতে চাইলে সচিব সাংবাদিকদের বলেন, এনসিপি শাপলা দাবি করলেও প্রতীক তালিকায় না থাকায় তা বরাদ্দ দেওয়া যায় নি। ইসির সিদ্ধান্ত একই। কমিশন মনে করে, তালিকায় শাপলা অন্তর্ভুক্ত করার দরকার নেই।

এনসিপি শাপলা প্রতীক ছাড়া নিবন্ধন নেবে না বলে ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে। এরপরও ইসি শাপলার বাইরে নিজস্ব উদ্যোগে অন্য প্রতীক বরাদ্দ দিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি হবে কিনা- এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ইসি সচিব বলেন, এটা তাদের ব্যাপার। এটা সময়ের ব্যাপার, সময়ে দেখা যাবে।

