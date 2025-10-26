এনসিপি জুলাই সনদ নিয়ে আপসহীন অবস্থানে আছে : সারজিস আলম

প্রকাশ : রোববার ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০৫
এনসিপি জুলাই সনদ নিয়ে আপসহীন অবস্থানে আছে বলে জানিয়েছেন দলটির উত্তরাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
তিনি বলেছেন, অন্যান্য রাজনৈতিক দল যখন শুধু নির্বাচনীমুখী অংশ হিসেবে সনদে স্বাক্ষর করেছে, তখন এনসিপি বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা ছাড়া স্বাক্ষর করতে রাজি হয়নি। যেদিন জুলাই সনদের বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দেয়া হবে, যেদিন প্রধান উপদেষ্টার তরফ থেকে আদেশ জারি হবে এবং আদালত সনদের পক্ষে রায় দেবে, সেদিন এনসিপি নির্দ্বিধায় স্বাক্ষর করবে। কিন্তু তার আগে কাগজে-কলমে সনদে সই করে জনগণের সাথে প্রতারণা করবে না।
আজ রোববার দুপুরে কিশোরগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এক সমন্বয় সভা শেষে তিনি গণমাধ্যমকে এসব কথা বলেন।
সারজিস বলেন, আগামীর বাংলাদেশে ‘জুলাই সনদ’ বাস্তবায়নের জন্য মৌলিক সংস্কার ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।
এই জায়গায় তরুণদের প্রতিনিধিত্ব এবং এনসিপির অংশগ্রহণ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
সারজিস বলেন, যখন দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা কমে গিয়েছিল, তখন তরুণরাই রাজপথে নেমে ফ্যাসিস্ট কাঠামোর বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই করেছে। তরুণদের নেতৃত্বেই গণঅভ্যুত্থান ঘটে এবং সেই অভ্যুত্থানের ফলেই ফ্যাসিস্ট হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সাবেক আহ্বায়ক হাফেজ ইকরাম হোসেনের সঞ্চালনায় ও এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটি যুগ্ম সদস্য সচিব আহনাফ সাঈদ খানের সভাপতিত্বে সমন্বয় সভায় উত্তরাঞ্চলের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক ও ঢাকা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল্লাহ হায়দার, কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক খাইরুল কবির, সংগঠক সাঈদ উজ্জ্বল, কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য দিদার শাহ্সহ দলের স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
সূত্র : বাসস