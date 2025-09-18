এনসিপি ঘিরে রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ

মাহফুজ সাদি
প্রকাশ : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮: ১৭
আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮: ২৩

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করা তরুণদের নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) নিয়ে রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ তৈরি হয়েছে। কয়েকটি দল ও প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে দুই এজেন্ডা নিয়ে দফায় দফায় আলোচনায় অগ্রগতি হওয়ায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে আরো কিছুটা দেরি হবে।

একাধিক দল ও প্ল্যাটফর্মের এনসিপিতে একীভূত হওয়া, ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন এবং নির্বাচনি জোটের ঘোষণা আসতে পারে। সবকিছু ঠিক থাকলে মাসখানেকের মধ্যে জুলাই সনদ ও বাস্তবায়ন পরিণতি লাভ করলে রাজনীতিতে ঐক্যবদ্ধভাবে নয়া সমীকরণ দৃশ্যমান হতে পারে, দেওয়া হতে পারে কর্মসূচিও। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে পাওয়া এসব তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে আমার দেশ।

সূত্রমতে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের বিভিন্ন বিষয়ে কাছাকাছি অবস্থান নেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এনসিপির দফায় দফায় অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হয়েছে। এসব বৈঠকে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এতে প্রাথমিক পর্যায়ে অগ্রগতি হওয়ায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে সামনের দিনগুলোতে আরো বৈঠক-আলোচনা হবে। এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক ঐক্যের আলোচনার ক্ষেত্রে দুটি এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা হয়েছে; সামনে তা আরো চার এজেন্ডায় রূপ নিতে পারে। সে ক্ষেত্রে অন্যদের এনসিপিতে একীভূত হওয়া, না হলে ইস্যুভিত্তিক জোটবদ্ধ হওয়ার আলোচনা এগোচ্ছে। এতে চূড়ান্ত অগ্রগতি এলে নির্বাচনকেন্দ্রিক আরো দুটি এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম আমার দেশকে বলেন, এমন কিছু হলে পাবলিকলি জানানো হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গণঅধিকার পরিষদ, এবি পার্টি, গণসংহতি আন্দোলন, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ও আপ বাংলাদেশের সঙ্গে এনসিপির একাধিকবার অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হয়েছে সম্প্রতি। এতে এসব দলের এনসিপিতে একীভূত হওয়া, তা না হলে ইস্যুভিত্তিক রাজনৈতিক জোট গড়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। এ আলোচনা এখনো চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছালেও আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি হয়েছে বলে সবগুলো দলীয় ও সাংগঠনিক দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনসিপির শীর্ষ পাঁচ নেতার একজন আমার দেশকে বলেন, জুলাইয়ের পক্ষের দল ও শক্তিগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেছি। আমরা একতাবদ্ধ হয়ে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এগোতে চাই। যদি একীভূত হওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে জোটবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে অগ্রসর হতে চাই। এমন আলোচনাই চলছে; সামনে আরো সুনির্দিষ্ট করে এগোবে আলাপ। আশা করি মাসখানেকের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচিও ঘোষণা করা হবে।

গণঅধিকার পরিষদের শীর্ষস্থানীয় এক নেতা বলেন, এনসিপির সঙ্গে একীভূত হওয়া-না হওয়া, ইস্যুভিত্তিক জোটবদ্ধ হওয়া নিয়ে একাধিকবার অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হয়েছে। এটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, যা আশাব্যঞ্জক। দলের সভাপতি নুরুল হক নুর হামলার শিকার হয়ে এতদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি এখনো অসুস্থ। তিনি সুস্থ হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করলে দলের ভেতরে আলোচনা হবে। মিত্রদের সঙ্গে আরো আলোচনা হবে। তারপর সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এবি পার্টির শীর্ষস্থানীয় এক নেতা বলেন, নতুন বাংলাদেশের জনআকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শক্তিগুলোর ঐক্য নিয়ে বহুমাত্রিক আলোচনা চলছে। এখানে একীভূত হওয়া নিয়ে এক ধরনের আলোচনা যেমন চলছে, তেমন ইস্যুভিত্তিক জোটবদ্ধ হওয়ার আলোচনাও চলছে। এগুলো নিয়ে আলোচনা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। সামনে আরো আলোচনা হবে।

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় এক নেতা আমার দেশকে নিশ্চিত করেন, তাদের কাছে এনসিপি একীভূত না হলে ইস্যুভিত্তিক জোট গড়ার প্রস্তাব দিয়েছে। এ নিয়ে একাধিকবার অনানুষ্ঠানিক বৈঠকও হয়েছে। এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে বিষয়টিকে আমরা ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করছি। দেখা যাক…।

আপ বাংলাদেশের শীর্ষ এক নেতা জানিয়েছেন, এনসিপির সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা হয়েছে একীভূত হওয়ার বিষয়ে; তা না হলে জোটগতভাবে এগোনোর বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। সামনে আরো আলোচনা হবে। এর মধ্য দিয়েই কোনো একটি সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

এ ছাড়া গণসংহতি আন্দোলনসহ আরো কয়েকটি দল ও সংগঠনের সঙ্গে ইস্যুভিত্তিক জোটবদ্ধ হওয়া নিয়ে এনসিপির আলোচনা চলমান রয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে। সে আলোচনাও মাসখানেকের মধ্যে পরিণতির দিকে যেতে পারে। সেটি হলে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর আলাদা বলয় বা জোটের বাইরে এনসিপির নেতৃত্বে পৃথক একটি বলয় বা জোট আসতে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি আমার দেশকে বলেন, আমাদের সবার সঙ্গে সবার আলোচনা চলছে। এনসিপির সঙ্গে যেমন আলোচনা হচ্ছে, বিএনপিসহ অন্যান্য দলের সঙ্গেও আলোচনা হচ্ছে।

এদিকে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দফায় দফায় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দীর্ঘ সংলাপের পর জুলাই সনদ চূড়ান্ত করা হয়েছে। এখন সনদ বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে দলগুলো ও বিশেষজ্ঞদের চলমান আলোচনা চলতি মাসের মধ্যেই সমাধানের মাধ্যমে চূড়ান্ত হতে পারে। এরপর জুলাই সনদ স্বাক্ষর হবে। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের আরপিও অনুযায়ী এনসিপির নিবন্ধনের বিষয়টিও সম্পন্ন হতে পারে চলতি মাসে। তারপর সংস্কার, বিচার, নতুন সংবিধানের দাবির পাশাপাশি নির্বাচনকেন্দ্রিক আলোচনা নিয়েও এগোবে দলটি।

ইসলামি দলগুলোর সঙ্গে জোট বা যুগপৎ আন্দোলন নয়, মধ্যপন্থার নতুন নির্বাচনি জোট গঠনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এনসিপি। এক্ষেত্রে দলগুলোর সঙ্গে একটি লিয়াজোঁ রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাশাপাশি এনসিপি আরো শক্তিশালী হতে অন্যান্য দল থেকে আসতে আগ্রহী নেতাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। ফলে দলের আকার বৃদ্ধির পাশাপাশি জোট গঠন নিয়ে এনসিপির একাধিক ফোরামে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

এ বিষয়ে এনসিপির ইসি ও পিসির সদস্য—এমন একজন নেতা আমার দেশকে বলেন, জুলাই শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী দল নিয়ে রাজপথে নামার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে তারা। অন্য দলের একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত হলে নেতৃত্বের মধ্যেও সমন্বয় করা হবে। পাশাপাশি মধ্যমপন্থি নির্বাচনি সমঝোতার আলোচনাও চলছে। চিন্তা ও দাবির মিল এবং অভিন্ন ইস্যুতে বেশকিছু দলের জোট হওয়ার সিদ্ধান্তও আসতে পারে। তবে সবার চোখ এখনো জুলাই সনদের দিকে। সনদের আইনি ভিত্তির সুরাহা কেমন হয় এবং আগামী নির্বাচন সনদের ভিত্তিতে করার দিকে সরকার অগ্রসর হয় কি না, সনদের কার্যকর বাস্তবায়নে সংবিধানে পরিবর্তন আনা এবং গণহত্যাসহ গুম-খুনের বিচার, সব দলের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা; সুষ্ঠু, অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার পরিবেশ ও ক্ষেত্র—এসব ব্যাপারে সতর্ক নজর রেখে এগোতে হবে।

Source : https://www.dailyamardesh.com/politics/amdbnvbiqj3oi

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here