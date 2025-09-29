এনবিআর পরামর্শক কমিটি বিলুপ্ত

এনবিআর সংস্কারে গঠিত পরামর্শক কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) রোববার রাতে সংস্কার কমিটি বিলুপ্তির বিষয়ে এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এতে বলা হয়েছে, এনবিআর সংস্কারে রাজস্বনীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নামে দুটি পৃথক বিভাগ গঠনে অধ্যাদেশ জারি করায় পরামর্শক কমিটির কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করা হলো।
বিদ্বেষ থেকে এনবিআরকে বিলুপ্ত করে দুই ভাগ করা হলে জাতির জন্য ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হবে-পরামর্শক কমিটির একজন সদস্য সতর্ক করার একদিনের মাথায় বিলুপ্তির এ প্রজ্ঞাপন জারি করলো আইআরডি।
শনিবার এমসিসিআই আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআরকে দুই ভাগ করে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ করার অধ্যাদেশে পরামর্শক কমিটির সুপারিশ ঠিকঠাক প্রতিফলিত হয়নি বলে কমিটির সদস্য ফরিদ উদ্দিন মন্তব্য করেন।
উল্লেখ্য, গতবছরের অক্টোবর মাসে এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল মজিদ খানকে প্রধান করে পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়েছিল।
কমিটি তাদের সুপারিশে এনবিআরকে বিলুপ্ত করে রাজস্বনীতি ও রাজস্ব বাস্তবায়ন নামে দুটি পৃথক বিভাগ গঠনের সুপারিশ করে। কমিটির সেই সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১২ মে রাতে এনবিআর বিলুপ্ত করে বিভাগ গঠনে অধ্যাদেশ জারি করে সরকার। কিন্তু প্রশাসন ক্যাডারের আধিপত্য তৈরির আশংকা থেকে অধ্যাদেশ বাতিলের দাবি জানায় এনবিআর সংস্কার ঐক্য পরিষদ। পরবর্তীতে তারা এনবিআর চেয়ারম্যানের অপসারণের দাবিতে কমপ্লিট শাটডাউন ও মার্চ টু এনবিআর কর্মসূচি ঘোষণা করে। অচলাবস্থার মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর হুঁশিয়ারি ও কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকের তদন্ত কার্যক্রম চলমান থাকার ঘোষণা দেয়ার পর তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়।
Source: https://www.dailyamardesh.com/business/amdjclafufckz