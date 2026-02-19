এখন থেকে প্রধানমন্ত্রী শনিবারও অফিস করবেন

স্টাফ রিপোর্টার
১০ মিনিট আগে
১৯ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার), ২০২৬, ১২ঃ৩৮ (অপরাহ্ণ)
নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এখন থেকে শনিবারও অফিস করবেন। প্রশাসনে গতি আনার লক্ষ্যে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওদিকে দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি এমপিদের শুল্কমুক্ত গাড়ি ও প্লট না নেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যা বেশ প্রশংসিত হয়েছে। মন্ত্রীদেরকে বাহুল্য খরচ না করার জন্যও নির্দেশনা দিয়েছেন।
