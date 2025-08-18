এক্সিম ব্যাংকের ৮৫৭ কোটি টাকা লোপাট, আসামি দুই চেয়ারম্যানসহ ২১ জন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
১৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:২৯
জালিয়াতির মাধ্যমে ঋণের সাড়ে ৮০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এক্সিম ব্যাংকের বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যানসহ ঊর্ধ্বতন ২১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। 

রোববার (১৭ আগস্ট) দুদকের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান মিরাজ বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলার আসামিরা হলেন- ঋণগ্রহীতা মদিনা ডেটস অ্যান্ড নাটসের মালিক মোজাম্মেল হোসাইন, এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার, তার স্ত্রী ও সাবেক পরিচালক নাসরিন ইসলাম, সাবেক পরিচালক ও বর্তমান চেয়ারম্যান মো. নজরুল ইসলাম স্বপন, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সিরাজ হোসেন, এক্সিম ব্যাংকের সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও শাখা ব্যবস্থাপক মো. আসাদ মালেক, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও দ্বিতীয় কর্মকর্তা মোসা. জেসমিন আক্তার, সিনিয়র অফিসার কাওসার আহমেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আরমান হোসেন, সাবেক এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. আনিছুল আলম, অ্যাডিশনাল ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. ইব্রাহিম খান, অ্যাডিশনাল ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. মঈনুল ইসলাম, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাকসুদা খানম, সাবেক ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, সাবেক অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. আব্দুল বারী, সাবেক অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. হুমায়ুন কবীর, সাবেক পরিচালক মো. আব্দুল্লাহ, মো. নুরুল আমিন, অঞ্জন কুমার সাহা, মো. নাজমুস সাদেকিন ও সাবেক স্বতন্ত্র পরিচালক মিয়া মোহাম্মদ কাওসার।

দুদকের এজাহারে বলা হয়, মদিনা ডেটস অ্যান্ড নাটসের উদ্যোক্তা মোজাম্মেল হোসাইন অসৎ উদ্দেশ্যে এক্সিম ব্যাংকের মতিঝিল শাখা থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। এ ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে ব্যাংকের উচ্চ পর্যায়ের পরিচালক, চেয়ারম্যান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যোগসাজশে অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। ঋণ অনুমোদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছে। পরে ওই ঋণ খেলাপি হয়ে ব্যাংকটি বিপুল অঙ্কের অর্থ ক্ষতির মুখে পড়ে। এতে সরকারের আর্থিক খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এজাহারে আরও বলা হয়, আসামিরা ক্ষমতার অপব্যবহারে করে গ্রাহকের ব্যবসা সম্পর্কে যাচাই ছাড়া ঋণ অনুমোদন করে ৮৫৭ কোটি ৯৩ লাখ ৭৩ হাজার ৭৫০ টাকা আত্মসাৎ করে দণ্ডবিধি ১০৯-সহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

