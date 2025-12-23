একীভূত পাঁচ ব্যাংকের শেয়ার শূন্য করার নির্দেশ

অর্থনৈতিক রিপোর্টার
একীভূতকরণ প্রক্রিয়ায় থাকা পাঁচটি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ারের মূল্য শূন্য করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এসব ব্যাংকের শেয়ারের নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ঋণাত্মক হয়ে যাওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোমবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে পাঁচটি ব্যাংকের কাছে এ সংক্রান্ত একটি চিঠি পাঠানো হয়।
ব্যাংকগুলো হলো— ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক এবং এক্সিম ব্যাংক।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, চিঠির মাধ্যমে এসব ব্যাংককে তাদের সব শেয়ার শূন্য ঘোষণা করতে বলা হয়েছে। ব্যাংক রেজুলেশন অধ্যাদেশ ২০২৫ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
তিনি জানান, একটি মূল্যায়নে দেখা গেছে, পাঁচটি ব্যাংকের শেয়ারের মূল্য ঋণাত্মক। সে কারণেই শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার শূন্য করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
একটি ব্যাংকের প্রশাসক আমার দেশ-কে জানান, তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চিঠি পেয়েছেন। পেইড-আপ ক্যাপিটাল শূন্য করে তা জানাতে বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই), চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এবং রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি)-এর কোনো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।
চলতি বছরের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, পাঁচটি ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডাররা নতুন ব্যাংকে কোনো অংশীদারিত্ব পাবেন না। কারণ প্রতি শেয়ারের নিট সম্পদ মূল্য ইতোমধ্যে ৩৫০ টাকা থেকে ৪২০ টাকা পর্যন্ত ঋণাত্মক হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডারদের দায়ভার বহন করতে হয়। যেহেতু পুঁজি নেগেটিভ, তাই সব শেয়ার শূন্য করা হবে।
তিনি আরো বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক শেয়ারহোল্ডারদের বিষয়টি বিবেচনায় নিচ্ছে না, কারণ তাদের ইকুইটি শূন্য। একীভূত ব্যাংকগুলোর কোনো শেয়ারহোল্ডারই কোনো আর্থিক সুবিধা পাবেন না।
এই উদ্যোগের ফলে একীভূত হওয়া পাঁচটি সংকটগ্রস্ত শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডাররা শত শত কোটি টাকার ক্ষতির মুখে পড়েছেন।
বাংলাদেশ ব্যাংকের একীভূতকরণ আদেশের পর গত মাসে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে এসব ব্যাংকের শেয়ারের লেনদেন স্থগিত করা হয়।
গত ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক পাঁচটি দুর্বল ইসলামী ব্যাংক একীভূত করে গঠিত সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি-কে চূড়ান্ত লাইসেন্স দেয়। এর মাধ্যমে এটি দেশের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রায়ত্ত শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।