একাত্তরে পাকিস্তান পরবর্তীতে হিন্দুস্তান বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠরোধ করেছে

স্টাফ রিপোর্টার
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহ-সভাপতি ও দলীয় মুখপাত্র রাশেদ প্রধান বলেছেন, একাত্তর সালে পাকিস্তানি বাহিনী নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে দেশের সূর্য সন্তানদের হত্যা করেছে। বাহাত্তর থেকে শুরু হয়েছে দেশীয় সংস্কৃতি হত্যা করে হিন্দুস্তানি সংস্কৃতিকে উত্তোলনের খেলা। মুজিব শাসনামলে জহির রায়হানকে গুম ও খুন করা হয়েছে। হাসিনা শাসনামলে বুদ্ধিজীবীদের দাবিয়ে রাখা হয়েছে। একাত্তরে পাকিস্তান আর একাত্তর পরবর্তী হিন্দুস্তান বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠরোধ করেছে।

রাশেদ প্রধান বলেন, বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার নির্মম ষড়যন্ত্রের জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনী দায়ী। একইভাবে একাত্তর পরবর্তী সময়ে হিন্দুস্তানও দায়ী। আর হিন্দুস্তানের এই নির্মম ষড়যন্ত্রের সঙ্গী অপরাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগ। গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা সকল শহীদ বুদ্ধিজীবীদের।

রোববার সকালে মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও বুদ্ধিজীবীদের গণকবরে দোয়া শেষে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় জাগপা প্রতিনিধি দলে আরো উপস্থিত ছিলেন জাগপা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ইকবাল হোসেন, প্রেসিডিয়াম সদস্য আসাদুর রহমান খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ শফিকুল ইসলাম, প্রচার বিষয়ক সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রুবেল, প্রকাশনা সম্পাদক এস এম জিয়াউল আনোয়ার, যুব জাগপা সভাপতি নজরুল ইসলাম বাবলু, সাংঠনিক সম্পাদক ওলিউল আনোয়ার, শ্রমিক জাগপা সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

