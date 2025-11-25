একাত্তরে গণহত্যায় সম্পৃক্তদেরও বিচার চাই

চব্বিশের গণহত্যাকারীদের মতো একাত্তরের গণহত্যাকারীদেরও বিচার চান বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। সোমবার রাতে রাজধানীর শাহবাগে আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
নাসীরুদ্দীন জানান, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে নতুন একটা জোট দেখতে পাবেন। এ জোট হবে নারীদের পক্ষে, আলেম-ওলামা ও বাংলাদেশের পক্ষে। নাম উল্লেখ না করে জামায়াতে ইসলামীর দিকে ইঙ্গিত করে নাসীরুদ্দীন বলেন, প্রশাসনকে হুমকি দিয়ে একটি দলের অধীনে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। আমরা প্রশ্ন রাখব, শেখ হাসিনার ফাঁসির রায় হয়েছে। আমরা আওয়ামী লীগের দলীয়ভাবে বিচার চেয়ে গণমিছিল করেছি। একাত্তর সালে কি বাংলাদেশে গণহত্যা হয় নাই? গণহত্যার জন্য তো অনেক পক্ষ দায়ী ছিল। গণহত্যার অভিশাপকে তো আপনি এড়াতে পারবেন না। এ সময় নাসীরুদ্দীন অভিযোগ করে বলেন, নির্বাচনে ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ (সবার জন্য সমান সুযোগ) দেখতে পাচ্ছি না। নির্বাচন কমিশন একদিকে হেলে পড়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে দলের দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নির্বাচন কমিশনকে দ্রুততম সময়ে জাতীয় পার্টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এছাড়া হাসিনার ফাঁসির পর বিবেচনা আওয়ামী লীগ নির্বাচন করতে পারবে কি না-সে বিবেচনা করবেন বলে জানান।
সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব ডা. তাসনিম জারা জানান, গত রোববার ও গতকাল সোমবার দুদিনব্যাপী এনসিপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। প্রবাসী মনোনয়নপ্রত্যাশীসহ কিছু সাক্ষাৎকার এখনো বাকি রয়েছে। সেগুলো দ্রুততম সময়ের মধ্যে নেওয়া হবে।