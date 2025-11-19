একদিন আগেই দিল্লি গেলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা

কূটনৈতিক রিপোর্টার

১৯ নভেম্বর ২০২৫, বুধবার

ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের আমন্ত্রণে নিরাপত্তা সংক্রান্ত আঞ্চলিক এক সংলাপে অংশ নিতে বুধবার দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমানের। সফরটি একদিন এগিয়ে মঙ্গলবার ভারতে গেছেন তিনি। ফিরবেন পূর্বনির্ধারিত সূচি মতে আগামী বৃহস্পতিবার রাতে। ওয়াকিবহাল সূত্রের ধারণা, মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডাদেশ জারির প্রেক্ষিতে সফরটি এগিয়ে আনা হয়েছে। আগামী ২০শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠেয় কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভে (সিএসসি) অংশ নিচ্ছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিল। তার আগে বুধবার ভারত সরকারের দায়িত্বশীলদের সঙ্গে তার বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার এরই মধ্যে দিল্লিতে আশ্রয় নেয়া শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তরের জন্য ভারতকে অনুরোধ জানিয়েছে। রায়ের পর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর জন্য অনুরোধ করে ভারতকে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। সব মিলিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানের দিল্লি অবস্থানকালে তার সঙ্গে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের কী আলোচনা হয়- তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে। অজিত দোভাল কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের সম্মেলনে যোগ দিতে গত মাসে খলিলুর রহমানকে আমন্ত্রণ জানান। ১৫ মাস আগে ছাত্র-জনতার রক্তাক্ত অভ্যুত্থানে হাসিনা সরকারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার এটাই হলো প্রথম ভারত সফর। গত বছরের ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মুখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। তার সরকারের পতনের এক মাস পর নিউ ইয়র্কে ড. এস জয়শঙ্করের প্রথম সাক্ষাৎ হয় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের। সেখানকার আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত মতে গত বছরের ডিসেম্বরে ঢাকায় দুই দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। চলতি বছরের এপ্রিলে ব্যাংককে বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনের সাইড লাইনে মুখোমুখি বৈঠক হয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। সব বৈঠকেই বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিয়ে কমবেশি কথা হয়েছে। উভয়ের তরফে নিজ নিজ অবস্থান ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সোমবার হাসিনার মামলার রায়ের পর সংযত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে ভারত। এটাকে সম্পর্ক উন্নয়নের পথে ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করছেন বিশ্লেষকরা।

