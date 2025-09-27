একজন হিংসুক-ছোটলোক থেকে দেশকে মুক্তি দিয়েছেন, আল্লাহর কাছে কোটি শুকরিয়া

আমেরিকায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেনের ওপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনার পর শেখ হাসিনার ভূমিকা নিয়ে ফেসবুকে সমালোচনামূলক পোস্ট দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
তিনি লিখেছেন, আল্লাহর কাছে লাখো কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ আমাদেরকে, আমাদের দেশকে এমন একজন হিংসুক, প্রতিহিংসাপরায়ণ, ছোটলোক থেকে মুক্তি দিয়েছেন।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেইজে দেওয়া এক পোস্টে সারজিস আলম এ কথা লেখেন।
তিনি লিখেছেন, ‘আমেরিকাতে বিবেকবোধ বেঁচে দেওয়া যেই কুলাঙ্গারটা আখতার হোসেনকে ডিম ছুড়েছে তার সঙ্গে পরবর্তীতে শেখ হাসিনা ফোন দিয়ে কথা বলেছে, ধন্যবাদ জানিয়েছে!’
‘একটা মানুষ কতটা ছোটোলোক হলে এই কাজ করতে পারে? এরকম নীচু মানসিকতার একটা নমরুদ ১৬ বছর ধরে একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকলে ওই দেশের প্রত্যেকটা সিস্টেমে পচন ধরা ছাড়া আর কী হতে পারে?’
তিনি আরও লিখেছেন, ‘যাদের নেত্রীর এই অবস্থা, তাদের কাছে আরও বেশি ছোটোলোকি দেখতে পাবেন, এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহর কাছে লাখো কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ আমাদের, আমাদের দেশকে এমন একজন হিংসুক, প্রতিহিংসাপরায়ণ, ছোটোলোক থেকে মুক্তি দিয়েছেন।’