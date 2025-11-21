একজন সাইকোর গল্প! নাচ, রুমালে গ্লিসারিন ও বেশি খাওয়া!

একজন সাইকোর গল্প!

নাচ, রুমালে গ্লিসারিন ও বেশি খাওয়া!

মেয়র হানিফের বাসা থেকে সোজা মিন্টো রোডে এসে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে লালবাগের……….. সাতজনকে খুন করার সংবাদ দিলে বঙ্গবন্ধু কন্যা খুশিতে জিন্দেগি জিন্দেগি গান গাইতে থাকেন আর নাচতে থাকেন।

পরদিন সকালে লালবাগে নিহত সাতজনের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে দেখতে যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলতে থাকেন, আমার (শেখ হাসিনা) রুমালে একটু গ্লিসারিন মেখে দাও, ঐ যে নায়িকারা অভিনয়ের সময় গ্লিসারিন দিয়ে চোখের পানি বের করে কান্নার অভিনয় করে। আমার রুমালে ঐ রকম গ্লিসারিন লাগিয়ে দাও, যাতে আমি লাশ দেখে রুমাল ধরতেই চোখে পানি এসে যায়।

একজন বলল গ্লিসারিনের দরকার নেই, শুধু চোখে রুমাল ধরে রাখবেন, তাতেই মনে হবে আপনি কাঁদছেন। আর আমরা ফটো সাংঘাতিক (ফটো সাংবাদিক) ভাইদের বলে দেবো ছবির নিচে আপনি কাঁদছেন ক্যাপশন লাগিয়ে দিতে।

হাসপাতালের মর্গে নিহত সাতজনের লাশ দেখে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা চোখে রুমাল ধরলে সঙ্গে সঙ্গে ফটো সাংবাদিকগণ অসংখ্য ছবি তুলল। ছবি তোলা শেষে বঙ্গবন্ধু কন্যা গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি চলতে শুরু করল। তখনও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার চোখে রুমাল। গাড়ির চালক ড্রাইভার জালাল বলল, আপা (শেখ হাসিনা) এখন রুমাল নামান, ফটো সাংবাদিক নেই।

গাড়ির সকল আরোহী হেসে উঠল। জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, ঠিক মতো দেখেছ তো, কোনো ফটো সাংবাদিক নেই তো?

না নেই।

তাহলে আমি (শেখ হাসিনা) এবার রুমাল নামাই।

২৯ মিন্টো রোডের বাসায় এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, ময়না (মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু) খাওয়া-দাওয়া বেশি করে এনেছ তো? লাশ দেখে এসেছি, লাশ। আজ আমি বেশি করে খাব।

তারপর তিনি জিন্দেগি জিন্দেগি গাইতে গাইতে নাচতে লাগলেন। সত্যি সত্যিই তিনি (শেখ হাসিনা) অস্বাভাবিক রকমের বেশি খেলেন। এমনিতেই তিনি (শেখ হাসিনা) বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে নিহতদের লাশ দেখে স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি খেতেন। কিন্তু আজ খেলেন অস্বাভাবিকের চাইতেও অনেক বেশি।

[বই: আমার ফাঁসি চাই,পৃষ্ঠা নম্বর ১২০-১২১]

