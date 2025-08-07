একই দলে অভিষেক হলো ১৭ ও ৪৩ বছর বয়সী তারকার

ইংল্যান্ডের ইতিহাসে অন্যতম সেরা পেসার জেমস অ্যান্ডারসন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরত্ব তৈরি করতে শুরু করেন টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট দিয়ে। গত বছরের জুলাইয়ে টেস্ট দিয়ে তিনি পুরো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকেই বিদায় বলেন। এরপরই দীর্ঘ সময় ছায়া না মাড়ানো টি-টোয়েন্টির বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে নাম লেখাতে থাকেন অ্যান্ডারসন। এবার ৪৩ বছর বয়সে ইংল্যান্ডের ১০০ বলের লিগ ‘দ্য হান্ড্রেড’-এ তার অভিষেক হয়ে গেল।
ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের হয়ে গতকাল (বুধবার) প্রথমবার দ্য হান্ড্রেডে খেলতে নামেন অ্যান্ডারসন। একই দিন তার সতীর্থ হিসেবে টুর্নামেন্টটিতে অভিষেক হয়েছে ১৭ বছর বয়সী স্পিনার ফারহান আহমেদের। দলের সবচেয়ে বয়োজ্যষ্ঠ ও সর্বকনিষ্ঠ দুই খেলোয়াড়ের অভিষেকের বিষয়টি তাই আলোচনায় জায়গা করে নেয়। ফারহানের জন্মের আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটসংগ্রাহক অ্যান্ডারসন ১১৪টি ম্যাচ খেলে ১৯১ উইকেট নিয়েছিলেন।
স্বভাবতই তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি বোলারও ৪৩ বছর বয়সী এই পেসার। সবমিলিয়ে ৪০১ ম্যাচে তার শিকার ৯৯১ উইকেট। সামনে আছেন কেবল দুজন– মুত্তিয়া মুরালিধরন (১৩৪৭) ও শেন ওয়ার্ন (১০০১)। অন্যদিকে, বড় দুই ভাইয়ের পথ ধরে ফারহানও ২২ গজের ক্যারিয়ার শুরু করেন, প্রথম শ্রেণিতে খেলেছেন ১৪টি ম্যাচ। বড় দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়জন রেহান আহমেদ, তিন ফরম্যাটেই ইংল্যান্ডের জার্সিতে ইতোমধ্যে তার অভিষেক হয়েছে।
২১টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা রেহান লেগস্পিনার হলেও তার ভাই ফারহান ডানহাতি অফস্পিনার। পাশাপাশি টেলএন্ডার ব্যাটিংয়েও তিনি কার্যকরী হতে পারেন। দ্য হান্ড্রেড লিগে গতকাল অ্যান্ডারসনের সঙ্গে ফারহানের অভিষেক জন্ম দিয়েছে আলোচনার। যদিও দুজনের জন্যই ম্যাচটি খুব একটা ভালো কাটেনি। কারণ দল হেরেছে ১ উইকেটে। ব্যক্তিগতভাবেও কার্যকারিতা দেখাতে পারেননি অ্যান্ডারসন-ফারহান। ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ উইকেটসংগ্রাহক জিমি ২০ বলে ৩৬ রান খরচ করে ছিলেন উইকেটশূন্য। এ ছাড়া ফারহান উইকেটশূন্য থেকে ৫ বলে দেন ৮ রান।
ম্যাচটিতে সাউদার্ন ব্রেভের বিপক্ষে আগে ব্যাট করতে নেমে অ্যান্ডারসন-ফারহানদের ম্যানচেস্টার নির্ধারিত ১০০ বলে ৪ উইকেটে ১৩১ রান করে। দলটির পক্ষে ফিল সল্ট সর্বোচ্চ ৪১ বলে ৬০ রান করেন। এ ছাড়া সমান ২২ রান করে আসে জস বাটলার ও মার্ক চাপম্যানের ব্যাটে। সাউদার্নের পক্ষে ৩ উইকেট শিকার করেন টাইমাল মিলস। লক্ষ্য তাড়ায় সাউদার্ন ১ বল এবং ১ উইকেট হাতে রেখে জিতেছে। জেসন রয় সর্বোচ্চ ৩০, লিউস ডি প্লয় ২৫ রানে ভর কর জয় নিশ্চিত হয় দলটির। বিপরীতে ম্যানচেস্টারের স্কট কারি ৪ উইকেট নিয়েছেন।