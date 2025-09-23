হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ড. মির্জা গালিব প্রশ্ন করে বলেছেন, এই আওয়ামী লীগের সাথে কোনো আপোষ কি আসলেই সম্ভব?
সোমবার রাতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্য সচিব ডা. তাসনিম জারা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হামলার শিকার হওয়ার পর ফেসবুকে তিনি এ প্রশ্ন করেন।
মির্জা গালিব ফেসবুকে লেখেন, ‘নিউইয়র্কে আওয়ামী লীগের কিছু গুন্ডাকে দেখলাম আখতার, জারা আর মির্জা ফখরুলকে গালাগালি করতে। একটা গালি আমার কানে আটকে গেছে, “জুলাই সন্ত্রাসী”। আওয়ামী লীগ মূলত জুলাইকে একটা সন্ত্রাসী ঘটনা বলেই মনে করে, আর হাসিনার অবৈধ শাসনকে মনে করে বৈধ। এর আগে গোপালগঞ্জের ঘটনাতেও আমরা দেখেছি এদের সন্ত্রাসী খাসলতের মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই।
আখতার এনসিপির রাজনীতি করে। সেই রাজনীতি নিয়া ভাল-মন্দ নানান অভিমত থাকতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন যদি হয় জুলাইয়ের, তাহলে এইটা আর কোনো দলগত ইস্যু থাকে না। জুলাইকে প্রশ্ন করে আওয়ামী লীগ যখন আখতারকে গালি দেয়, ডিম মারে — তখন আওয়ামী লীগ আসলে আমাদের সবাইকে গালি দেয়, সবাইকে ডিম মারে। আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তাদের ভবিষ্যৎ রাজনীতি কী হবে।
এই আওয়ামী লীগের সাথে কোনো আপোষ কি আসলেই সম্ভব? জুলাইয়ের এক বছরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটাচ্ছে তারা, একটু সুযোগ পেলে এরা আবার আমাদের মারবে একইভাবে — বুলেট দিয়া, রাতের অন্ধকারে উঠাইয়া নিয়া, আয়নাঘরে গুম কইরা, ধইরা নিয়া ভারতে পাচার কইরা।
জুলাইয়ের সাথে আপোষ কইরা আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নাই। আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের সংগ্রামে, আমাদের বিপ্লবে।’