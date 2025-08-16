উদ্বোধনী ম্যাচেই উত্তেজনা, জয় দিয়ে আসর শুরু লিভারপুলের

উদ্বোধনী ম্যাচেই ছড়ালো উত্তেজনা। আসরের প্রথম ম্যাচেই দেখা গেল নাটকীয়তার। লিভারপুলকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলল বোর্নমাউথ। যদিও শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত জয় দিয়েই আসর শুরু করেছে চ্যাম্পিয়নরা।

শুক্রবার রাতে পর্দা উঠে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের নতুন মৌসুমের। প্রথম ম্যাচেই দেখা মিলল রোমাঞ্চের প্রায় সব উপাদানই। ছয় গোলের কঠিন ম্যাচে অ্যানফিল্ডে বোর্নমাউথকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে লিভারপুল।

গত ১২ মৌসুম ধরে প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের উদ্বোধনী ম্যাচ হারে না অলরেডরা। এর মধ্যে ৯টিতেই জয় তুলে নিয়েছে তারা। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না, ধরে রাখল জয়ের ধারা।

গত মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো দিয়েগো জটাকে স্মরণ করে শুরু হয়েছিল ম্যাচ। ম্যাচের শুরুতে এক মিনিট নীরবতাও পালন করা হয় মাত্র ২৮ বছর বয়সী পর্তুগিজ তারকার স্মরণে।

দলে নতুন আসা উগো একিতিকে, ফ্লোরিয়ান ভির্টজ, জেরেমি ফ্রিমপং ও মিলোস কেরকেজদের নিয়ে মাঠে নেমে লিভারপুল শুরু থেকেই খেলতে থাকে দাপুটে ফুটবল। একের পর আক্রমণ শাণাতে থাকে প্রতিপক্ষের ডেরায়।

চতুর্থ মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় লিভারপুল। বক্সে ঢুকে সালাহর জোরাল শট ঝাঁপিয়ে এক হাতে ব্যর্থ করে দেন সফরকারী গোলরক্ষক। সেখান থেকে পাওয়া কর্নারে ভার্জিল ফন ডাইকের হেড ক্রসবারের ওপর দিয়ে যায়।

গোল পেতে অপেক্ষা করতে হয় ৩৭ মিনিট পর্যন্ত। অ্যালেক্সিস মাক অ্যালিস্টারের বাড়ানো বল থেকে লিভারপুলকে এগিয়ে দেন একিতিকে। প্রথমার্ধে গোল হয়েছে একটিই, এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় অলরেডরা।

দ্বিতীয়ার্ধের চতুর্থ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে স্বাগতিকরা। বক্সে একিতিকের পাসে বল পেয়ে এক ডিফেন্ডারের বাধা এড়িয়ে জায়গা বানিয়ে ডান পায়ের নিচু শটে লক্ষ্যভেদ করেন ডাচ ফরোয়ার্ড হাকপো।

সময়ের সাথে সাথে যখন মনে হচ্ছিলো একক আধিপত্য স্বাগতিকদের, তখনই বদলে যায় দৃশ্যপট। শেষ আধা ঘণ্টায় দৃশ্যপট বদলে দেন অ্যান্তনি সেমেনিও। জোড়া গোল করে প্রতিবাদ করেন তিনি।

ম্যাচের ২৮ মিনিটের সময় সেমেনিও লিভারপুল গ্যালারি থেকে বর্ণবাদের শিকার হয়েছিলেন। সে ঘটনায় ম্যাচ কিছুক্ষণ বন্ধও রাখা হয়। তার জবাব যেন গোল দিয়েই দিলেন সেমেনিও।

৬৪ মিনিটে বোর্নমাউথের এই ফরোয়ার্ড অ্যালিসনকে ফাঁকি দিয়ে ব্যবধান ২-১ করে ফেলেন। আর ৭৬তম মিনিটে একক নৈপুণ্যে সমতা টেনে অ্যানফিল্ডকে স্তব্ধ করে দেন সেমেনিও।

প্রায় নিজেদের বক্সের সামনে থেকে সতীর্থের পাস ধরে এগিয়ে যান তিনি। সামনে থাকা লিভারপুলের দুই খেলোয়াড়ের বাধা এড়িয়ে বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের জোরাল শটে বল জালে জড়ান।

১২ মিনিটের মাঝে জোড়া গোল হজম করে লিভারপুল যখন পয়েন্ট হারানোর শঙ্কায়, তখন ৮৮ মিনিটে অ্যানফিল্ড আবার জেগে ওঠে। এবার লিভারপুলকে তৃতীয় গোল এনে দেন ফেদেরিকো চিয়েসা।

বক্সের ভেতর বোর্নমাউথের খেলোয়াড়রা হেডে বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হলে ভলিতে জালে ৮২ মিনিটে বদলি নামা এই ফুটবলার। যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে চমৎকার গোলে জয় নিশ্চিত করেন সালাহ।

