উড়তে থাকা ভারতকে কাঁপিয়ে দিলো ওমান

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নিজেদের ২৫০তম মাইলফলকের ম্যাচে জয় পেলেও বোলিংয়ে বেশ ভুগতে হয়েছে ভারতকে। আবুধাবির জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপের ম্যাচটিতে ওমানকে ২১ রানে হারালেও তাদের মাত্র চারটি উইকেট ফেলতে পেরেছে সূর্যকুমার যাদবের দল। শক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে প্রায় জয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল আগেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে পড়া ওমান।

১৮৯ রানের বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দারুণ লড়াই করে ওমান। ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে তারা ১৬৭ রান তোলে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬৪ রানের একটি দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন আমির কলিম, তার ৪৬ বলের ইনিংসে ছিল আকর্ষণীয় সব শট। অন্যদিকে, হামাদ মির্জা মাত্র ৩৩ বলে ৫১ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে ভারতীয় বোলারদের কঠিন পরীক্ষা নেন। এছাড়া যতীন্দর সিংয়ের ব্যাট থেকে আসে ৩২ রান।

মূলত সুপার ফোরের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার ম্যাচে ভারত বোলিংয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব মোট আটজন বোলার ব্যবহার করেন। এমনকি অনিয়মিত বোলার হিসেবে তিলক বর্মা ও অভিষেক শর্মাকেও বোলিংয়ে আনেন তিনি। তবে নিয়মিত বোলারদের মধ্যে কুলদীপ যাদব, অর্শদীপ সিং, হার্দিক পান্ডিয়া ও হর্ষিত রানা প্রত্যেকে একটি করে উইকেট শিকার করেন।

এর আগে, টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে তারা ১৮৮ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়ে। দলের পক্ষে সঞ্জু স্যামসন দেখেশুনে খেলে ৪৫ বলে ৫৬ রানের একটি মূল্যবান ইনিংস উপহার দেন, যাতে ছিল তিনটি করে চার ও ছক্কা। এছাড়া ওপেনার অভিষেক শর্মা মাত্র ১৫ বলে পাঁচটি চার ও দুটি ছয়ের সাহায্যে ৩৮ রানের একটি ক্যামিও ইনিংস খেলেন। শেষদিকে তিলক বর্মার ২৯ এবং অক্ষর প্যাটেলের ২৬ রান ভারতকে বড় সংগ্রহ গড়তে সাহায্য করে।

ওমানের পক্ষে ফয়সাল, আমির কলিম এবং রামানন্দী প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট লাভ করেন। উল্লেখ্য, এই ম্যাচটি ভারতের জন্য নিছক নিয়ম রক্ষার ছিল, কারণ তারা আগেই এশিয়া কাপের সুপার ফোর নিশ্চিত করেছিল। তবে ওমানের এমন লড়াকু পারফরম্যান্স ম্যাচটিকে উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে।

