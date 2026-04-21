ইরানকে চীনের দেওয়া ‘উপহার’ আটকে দিয়েছে মার্কিন বাহিনী: ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুদ্ধবিরতির সময় ইরান যখন সামরিক শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করছে, তখন মার্কিন বাহিনী চীন থেকে ইরানের জন্য পাঠানো একটি ‘উপহার’ বহনকারী জাহাজ আটকে দিয়েছে।

ট্রাম্প সিএনবিসিকে জানান, জাহাজটিতে ‘চীন থেকে একটি উপহার’ ছিল, যা ‘খুব একটা ভালো ছিল না’।

তিনি বলেন, ‘আমি একটু অবাক হয়েছিলাম’ এবং জানান যে তিনি ভেবেছিলেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে তার একটি ‘বোঝাপড়া’ ছিল।

এক সপ্তাহ আগেও ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে, শি তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন—ইরানে কোনো চীনা অস্ত্র সরবরাহ করা হবে না।

তবে এএফপি বলছে, ইরান বহু বছর ধরেই বেইজিংয়ের ঘনিষ্ঠ অংশীদার।

