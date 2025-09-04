ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে ২৮ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এস আলম

ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি থেকে এস আলম গ্রুপ হাতিয়ে নিয়েছে ২৮ হাজার কোটি টাকা। যাদের নামে এই অর্থ বের করে নেয়া হয়েছে, তাদের খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে সমস্যা হচ্ছে।
বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন ইউনিয়ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান এম ফরিদ উদ্দিন।
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামীর পর একীভূতকরণ উদ্যোগে ইউনিয়ন ব্যাংকও সম্মত। বাংলাদেশ ব্যাংকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এমন অবস্থান জানিয়েছে ব্যাংকটি।
বৈঠকে গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর ভার্চুয়ালি অংশ নেন। এসময় চার ডেপুটি গভর্নর, রেজল্যুশন বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ইউনিয়ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান এম ফরিদ উদ্দীন ছাড়াও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হুমায়ন কবির উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠক শেষে ফরিদ উদ্দীন আরো বলেন, ‘আমানতকারীরা টাকা নিতে আসছে। আমরা দিতে পারছি না। এজন্য যত দ্রুত এসব ব্যাংক নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে, তত ভালো।’
বিকেলে এক্সিম ব্যাংকের সাথে বৈঠক হবে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের সাথে সকালে এবং সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের সাথে বিকেলে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।