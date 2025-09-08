ইংল্যান্ডের বিশ্বরেকর্ড গড়া জয়, লজ্জায় ডুবল দক্ষিণ আফ্রিকা

ইংলিশরা যেন হয়ে উঠল আহত সিংহ। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রায় ভুলতে বসা সিরিজ হারের তিক্ত স্বাদ হজম করতে পারলো না দলটা। নিল কঠিন বদলা, প্রোটিয়াদের লজ্জায় ডুবাল তারা।
রোববার সাউদাম্পটনে তৃতীয় ওয়ানডেতে ইতিহাস গড়া জয় পেয়েছে ইংল্যান্ড। থ্রি লায়ন্সরা জিতেছে ৩৪২ রানে, বিশ্বরেকর্ড গড়ে। ওয়ানডেতে এত বড় রানের ব্যবধানে আগে জেতেনি কখনো কোনো দল।
এদিন আগে ব্যাট করে জোড়া সেঞ্চুরিতে ৫ উইকেট হারিয়ে ৪১৪ রান করে ইংল্যান্ড। সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মাত্র ৭২ রানেই অলআউট দক্ষিণ আফ্রিকা। আর্চার ১৮ রানে ৪ ও ১৩ রানে ৩ উইকেট নেন আদিল।
সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ হেরে ২৭ বছর পর ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে সিরিজ হাতছাড়া করে ইংল্যান্ড। ১৯৯৮ সালে সর্বশেষ ঘটেছিল এমন ঘটনা। এরপর থেকেই চলছিল সিরিজ জয়ের খরা।
তবে বিষয়টা মেনে নিতে পারেনি স্বাগতিকেরা। টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে শুর থেকেই হয়ে উঠে আগ্রাসী। বেন ডাকেট ও জেমি স্মিথের উদ্বোধনী জুটিতে আসে ৮.৩ ওভারে ৫৯ রান। ৩৩ বলে ৩১ করেন ডাকেট।
অন্যদিকে স্মিথ ফেরেন দলীয় ১১৭ রানে, ৪৮ বলে ৬২ করে। তবে জমে উঠে দ্বিতীয় উইকেট জুটি। ১৪৪ বলে ১৮২ রানের জুটি গড়েন জো রুট ও জ্যাকব বেথেল। দু’জনেই পেয়েছেন সেঞ্চুরি।
১৫ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটা নিয়ে ৮২ বলে ১১০ রান করে ফেরেন জ্যাকব। ফেরেন ৪০.২ ওভারে দলকে ২৯৯ রানে রেখে। এরপর শেষ ৫৮ বলে আরো ১১৫ রান যোগ করে ইংল্যান্ড।
৪৭তম ওভারে রুট বিদায় নেন ৯৬ বলে ঠিক ১০০ রান করে। ১৮৩ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারের রুটের এটি ১৯তম সেঞ্চুরি। রুট ফেরার পর ষষ্ঠ উইকেটে ১৯ বলে ৪৩ রান যোগ করেন জস বাটলার ও উইল জ্যাকস।
বাটলার ৩২ বলে ৬২ ও জ্যাকস ৮ বলে ১৯ রান করে অপরাজিত ছিলেন। ইংল্যান্ড পৌঁছায় ৪১৪ রানে, যা ওয়ানডেতে তাদের পঞ্চম সেরা সংগ্রহ। আর এই নিয়ে সাতবার ৪০০ বা এর বেশি রান করল তারা।
রান তাড়ায় ২০.৫ ওভারেই ৭২ রানে অলআউট প্রোটিয়ারা। দলটির অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা অবশ্য ব্যাট করেননি চোটের কারণে। দলটির হয়ে সর্বোচ্চ ২০ রান করেছেন করবিন বশ।
প্রোটিয়ারা মাত্র ৭ রানে হারায় প্রথম ৪ উইকেট। ২৪ রানে ৬ ও ৫৭ রানে হারিয়ে ফেলে ৮ উইকেট। সপ্তম উইকেটে হয় সর্বোচ্চ ২৫ রানের জুটি। একাদশের আটজনই পারেননি দুই অঙ্কে যেতে।
ওয়ানডে ক্যারিয়ারের প্রথম পাঁচ ম্যাচেই অন্তত ফিফটি করে বিশ্ব রেকর্ড গড়া ম্যাথু ব্রিটজকে আজ করতে পেরেছেন ৪ রান। তাতে ওয়ানডেতে প্রথম ৬ ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান করার রেকর্ডটা হলো না তার।
দক্ষিণ আফ্রিকারই ইয়ানেমান ম্যালান প্রথম ৬ ইনিংসে করেছিলেন ৪৮৩ রান। ব্রিটজকে থামলেন ১৬ রান দূরে ৪৬৭ রানে। তাকে থামান জফরা আর্চার। তিনিই হন ম্যাচ সেরা।