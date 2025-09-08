আ.লীগের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকুন: মোস্তফা জামান

ক্ষমতাচ্যুত ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব মো. মোস্তফা জামান।
তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচন বানচাল করার জন্য ক্ষমতাচ্যুত ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ নানা ষড়যন্ত্র করছে। কোনো কিছুর বিনিময়ে জনগণকে বিভক্ত বা বিভ্রান্ত করা যাবে না। তারপরও আমাদের সজাগ-সতর্ক থাকতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়ামী লীগের সব ষড়যন্ত্র রুখে দিতে হবে।
রোববার রাজধানীর খিলক্ষেত থানাধীন ৪৮নং ওয়ার্ড বিএনপি আয়োজিত ৩১ দফা সংবলিত লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোস্তফা জামান এসব কথা বলেন।
ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির এই সদস্য সচিব আরও বলেন, বিভিন্ন জায়গায় পতিত আওয়ামী লীগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিল করেছে। অনেক জায়গায় তারা নাশকতা করেছে। এসবের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে ভয়, আতঙ্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এখন আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার সময়, নিজেদের ভেতরে কোনো দলাদলি করার সময় না। দল যাকেই যোগ্য মনে করবে, তাকেই মনোনয়ন দেবে। নির্বাচনে আমরা তার হয়ে সবাই কাজ করবো।
তিনি বলেন, ঢাকা-১৮ আসনেই শুধু বিএনপির প্রার্থী জয়ী হলে চলবে না। মহানগর উত্তরের অধীনে আটটি আসন রয়েছে। এই আটটি আসনেই কীভাবে ধানের শীষের প্রার্থীকে জেতানো যায়, সে বিষয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।