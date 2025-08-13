আ.লীগের পতন তাদের কাছে সাইকোলজিক্যাল ট্রমার মতো, কাদের কথা বললেন তুষার

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার বলেছেন, আওয়ামী লীগ আমলে আওয়ামী লীগকে টুকটাক সমালোচনা করেছেন, কিন্তু আওয়ামী লীগের পতন কোনোভাবেই মানতে পারছেন না—সমাজে এমন লোকের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। বিশেষত সিভিল সোসাইটি, মিডিয়া, কালচারাল অঙ্গন, সিপিবি-বাসদ ঘরানার বাম, রাজনৈতিক মহলে এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক।
বুধবার নিজের ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে তিনি এসব কথা বলেন।
সারোয়ার তুষার বলেন—এরাই বিভিন্ন সভা, সেমিনার, টকশো দাপিয়ে বেড়ান। আওয়ামী লীগের পতন তাদের কাছে একটা গভীর সাইকোলজিক্যাল ট্রমার মতো। আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রেখে আওয়ামী লীগের কুসুম কুসুম সমালোচনা জারি রাখা ছিল তাদের প্রজেক্ট। এখন তারা যে করেই হোক আওয়ামী লীগকে ফিরিয়ে আনতে মরিয়া।
তিনি বলেন—এমনকি শেখ হাসিনাকে বাদ দিয়ে তাজ পরিবারের নেতৃত্বে হলেও এক আওয়ামী লীগ তাদের চাইই চাই। কিন্তু আওয়ামী লীগ মানে ভারতের ফিরে আসা। আওয়ামী লীগ এখন বাংলাদেশের জন্য নিরাপত্তা উদ্বেগ (securityconcern)। এ দেশের মাটিতে এই সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর কোনো ঠাঁই হবে না।