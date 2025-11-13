আ. লীগের নাশকতা প্রতিরোধে ঢাকায় মধ্যরাতে ইসলামী আন্দোলনের মহড়া

 

dhaka-post

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক

আ. লীগের নাশকতা প্রতিরোধে ঢাকায় মধ্যরাতে ইসলামী আন্দোলনের মহড়া

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ঘোষিত লকডাউন কর্মসূচি ঠেকাতে ও তাদের প্রতিহত করার ঘোষণা দেবার পর রাতেই মাঠে নেমেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতাকর্মীরা।

দলীয় আমির পীর সাহেব চরমোনাইয়ের নির্দেশে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ফ্যাসিবাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও কথিত লকডাউন কর্মসূচির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় মধ্যরাতে শোডাউন ও মহড়া দিয়েছে দলটির নেতাকর্মীরা।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আওতাধীন মুগদা থানার উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় মহড়া দিয়েছেন দলের স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেলের প্রধান সমন্বয়ক কেএম শরীয়াতুল্লাহ বলেন, “পতিত ফ্যাসিবাদী শক্তি তাদের স্বভাবসুলভ সন্ত্রাস ও অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দেশকে আবারও অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা করছে। এই মাফিয়া দলকে আমরা কোনোভাবেই সুযোগ দিতে পারি না। আওয়ামী লীগের লকডাউন কর্মসূচি প্রতিহত করতে রাতেই ঢাকার রাজপথে নেমেছে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা।”

রাজধানী ঢাকাসহ বরিশাল, ঝালকাঠি, খুলনা, যশোর, চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, নীলফামারি, বগুড়া, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন জেলায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী মিছিল করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

