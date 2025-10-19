আহত জুলাইযোদ্ধা আতিকুলের সঙ্গে দেখা করলেন নাহিদ ইসলাম

dhaka-post

নিজস্ব প্রতিবেদক

আহত জুলাইযোদ্ধা আতিকুলের সঙ্গে দেখা করলেন নাহিদ ইসলাম

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধা আতিকুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাতে এক বার্তায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মিডিয়া সেলের সদস্য খান মুহাম্মদ মুরসালীন।

তিনি জানান, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধা আতিকুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে আহত হওয়ার পর ডান হাত হারান তিনি। গত শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সংসদ ভবনের সামনে আন্দোলনরত অবস্থায় পুলিশের হামলায় আবারও আহত হন আতিক।

তিনি‌ আরও জানান, শনিবার রাত ৯টায় উত্তরার আজমপুরের বাসায় নাহিদ ইসলাম তাকে দেখতে যান। এ সময় আতিকের স্বাস্থ্যের সার্বিক খোঁজ খবর নেন।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here