আসনসীমা চূড়ান্ত গেজেট নিয়ে আদালতে যাওয়ার সুযোগ নেই

- ২৪ ডেস্ক
নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেছেন, সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশের পর এ বিষয়ে আদালতে যাওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই।
রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান। এসময় তিনি বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে সারা দেশের ভোটের পরিবেশ ‘১০০ শতাংশ অনুকূল’।
আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। অনুকূল পরিস্থিতি না থাকার বিষয়ে কমিশন কোনো তথ্য পায়নি।
তিনি বলেন, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন প্রক্রিয়ার রিপোর্টগুলো কমিশনে জমা পড়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে নিবন্ধন সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। নিবন্ধনের চূড়ান্ত পর্যায়ে দলের নাম নিয়ে আপত্তি জানানোর সুযোগ থাকবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
সাংবিধানিক ধারা ও আইন নিয়ে বিভ্রান্তি প্রসঙ্গে কমিশনার আনোয়ারুল বলেন, প্রস্তাবিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধনী আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিংয়ের পর চূড়ান্ত করা হয়েছে। অন্যান্য আইনের সঙ্গে কোনো সাংঘর্ষিক বিষয় থাকলে তা সমন্বয় করা হবে।