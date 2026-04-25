আমি আসলে নির্বাচন করতে চাই না: সুজন

চলতি মাসে আমিনুল ইসলাম বুলবুলের বোর্ড ভেঙে নতুন এডহক কমিটি দেয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। ১১ সদস্যের কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পান তামিম ইকবাল। এরপর কয়েকদিন আগেই তিনি জানিয়েছেন, আগামী জুনের মধ্যে বিসিবি নির্বাচন আয়োজন করা হবে। এরপর গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন খালেদ মাহমুদ সুজন।
তবে আজ (শনিবার) বগুড়াতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই ব্যাপারে কথা বললেন সাবেক অলরাউন্ডার। সুজন বলেন, ‘আমার একদমই সুযোগ নেই। আমি আসলে নির্বাচন করতে চাই না। ক্রিকেটের সাথে যদি আমি অন্যভাবে থাকতে পারি, সেটা যথেষ্ট ভালো হবে। কিন্তু আমি সরাসরি নির্বাচন করব না আসলে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি ওকে (তামিম ইকবাল) পরিষ্কার করে বলেছি যে আমি নির্বাচন করতে চাই না। তবে আমার পেশা যেহেতু কোচিং, যদি কোচিং সংক্রান্ত অন্য কিছু থাকে, তবে আমি বিসিবিকে সাহায্য করতে পারি। যদি আমি মনে করি আমি যথেষ্ট ভালো অথবা বিসিবি যদি মনে করে আমি ভালো নই, তবে কাজ করার একটা সুযোগ থাকবে।’
পরে তামিমের সাথে কী নিয়ে কথা হয় জানালেন সুজন, ‘তামিমের সঙ্গে আমার ক্রিকেট নিয়ে কথা হয় মূলত বাংলাদেশের ক্রিকেট ডেভেলপমেন্ট নিয়ে। আমরা কীভাবে কী করলে আরও ভালো হয়, সেটা নিয়ে আলাপ হয়েছে। ওর আইডিয়াগুলো আমি শুনি বা আমার কিছু বলার থাকলে আমি তো বলি।’
