আমিরাতকে উড়িয়ে সুপার ফোরে পাকিস্তান

স্পোর্টস রিপোর্টার
প্রকাশ : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২: ০৬
আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২: ২৪

ম্যাচ বর্জনের ডাক, বৈঠক-আলোচনা, সংশয়, শঙ্কা সব উড়িয়ে শেষ পর্যন্ত খেলতে নামা পাকিস্তান পা রাখলো এশিয়া কাপের সুপার ফোরে। নিজেদের শেষ ম্যাচে স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ৪১ রানে হারিয়ে শেষ চার নিশ্চিত করলো সালমান আলী আগার দল।

বুধবার দুবাইতে নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পর শুরু হওয়া ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে ৪১ রানে জিতেছে পাকিস্তান। টস হেরে আগে ব্যাট করে তারা তোলে ৯ উইকেটে ১৪৬ রান। জবাবে ১৪ বল বাকি থাকতে স্বাগতিক আরব আমিরাত অলআউট হয় মাত্র ১০৫ রানে।

পাকিস্তানকে লড়াকু পুঁজি এনে দেন অভিজ্ঞ ফখর জামান। খেলেন ৩৬ বলে ৩ ছক্কা ও ২ চারে ৫০ রানের ইনিংস। শেষদিকে ১৪ বলে ২ ছক্কা ও ৩ চারে ২৯ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন শাহীন শাহ আফ্রিদি। তাতেই ভালো পুঁজি পায় ম্যান ইন গ্রিনরা।

জবাবী ইনিংসে দ্রুত ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে আরব আমিরাত। তাতে অলআউটের শঙ্কা ঝেঁকে বসে। তবে মিডল অর্ডারে রাহুল চোপড়া ও ধ্রুব পারাশার সেটা হতে দিলেন না। দুজন মিলে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। রাহুল চোপড়া ও পারাশার চতুর্থ উইকেটে ৪৮ রানের জুটি গড়ে পাকিস্তানকে কিছুটা ভয় পাইয়ে দেন।

তবে আফ্রিদির মতো হারিস রউফ, আবরার আহমেদরাও কম যাননি। তাদের সাড়াশি আক্রমণে পারাশার ২০ রানে আউট হতেই ভেঙে পড়ে আমিরাতের ব্যাটিং। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেন রাহুল। পাকিস্তানের হয়ে দুটি করে উইকেট নেন শাহীন, আবরার ও রউফ।

‘এ’ গ্রুপে তিন ম্যাচ খেলে ৪ পয়েন্ট হয়েছে পাকিস্তানের। ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট ভারতের। আরব আমিরাত ৩ ম্যাচে ২ আর ওমান ২ ম্যাচে ০ পয়েন্ট নিয়ে ছিটকে পড়েছে। পাকিস্তানের এই জয়ের ফলে ২১ সেপ্টেম্বর আবারও মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত–পাকিস্তান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
পাকিস্তান : ২০ ওভারে ১৪৬/৯ (ফখর ৫০, শাহীন ২৯*, সালমান ২০; জুনায়েদ ৪/১৮, সিমরানজিৎ ৩/২৬)
আরব আমিরাত : ১৭.৪ ওভারে ১০৫/১০ (রাহুল ৩৫, পারাশার ২০, ওয়াসিম ১৪; শাহীন ২/১৬, আবরার ২/১৩, হারিস ২/১৯)
ফল : পাকিস্তান ৪১ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ : শাহীন আফ্রিদি।

