ক্রীড়া প্রতিবেদক
নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টানা দুই জয় বাংলাদেশ দলের। এমন জয়ের পরও অবশ্য খুব একটা স্বস্তিতে রয়েছে টাইগাররা সেটা বলা কঠিন। কেননা এশিয়া কাপের আগে দলের বেশিরভাগ ব্যাটাররাই ম্যাচে ব্যাট করার সুযোগ পাননি। এছাড়া পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান উডের সঙ্গে কাজের ফলাফল দেখতে উদগ্রীব ছিলেন অনেকে।
এ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে তানজিদ তামিম বলেন, ‘আসলে দেখেন আমি যেরকম ব্যাটার, আমার জন্য ওই রকম হার্ড হিটিং করাটা একটু কঠিন। তো আমি চেষ্টা করছি। উডের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। কিভাবে এখান থেকে আরো ভালো হিটিং করতে পারি। এটা নিয়ে কাজ হচ্ছে। ও বেশি নড়াচড়া করছে না আমাকে।’
তিনি আরও বলেন, ‘অবশ্যই সব কোচের থেকে ভালো কিছু শেখার আছে। যার থেকে যেটা নেয়ার আছে উডের কাছ থেকে সবাই কিন্তু সেটাই নিচ্ছে। তো অবশ্যই ভালো ইমপ্যাক্ট আছে আমাদের ভেতরে উডের সাথে কাজ করে। এখান থেকে কিভাবে আরও ভালোভাবে, ভালো ব্যালান্স নিয়ে আরও ভালো করতে পারি, আমি শুধু এই জিনিসটা নিয়ে তার সঙ্গে কাজ করছি।’
ওপেনিং পার্টনার পারভেজ ইমনের সাথে বোঝাপড়া ও পার্টনারশিপ নিয়ে তামিম বলেন, ‘ও আর আমি সাধারণভাবেই ব্যাটিং করি, উইকেট যেভাবে আচরণ করে সেভাবে ব্যাট করার চেষ্টা করি। দুজনে যোগাযোগ ভালো, আর ইনটেন্ট ভালো থাকে। এটা ভালো কাজ করে।’
দীর্ঘদিন একসাথে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগছে কিনা জানতে চাইলে তামিম বলেন, ‘অবশ্যই দেখুন আমাদের কমিউনিউকেশন ভালো। কীভাবে করলে ভালো হয়, কোন বোলারকে টার্গেট করব, এ জিনিসগুলো নিয়ে ওর সঙ্গে আমার ভালো কথা হয়।’