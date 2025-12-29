আবারো মধ্যপ্রাচ্যের সেরা ফুটবলার রোনালদো

সিংহাসন ধরে রাখলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। আবারো মধ্যপ্রাচ্যের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। এ নিয়ে পরপর দু’বার এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন আল নাসের তারকা।
ইউরোপ ছেড়ে বছর দুয়েক আগে সৌদি আরবে পাড়ি জমিয়েছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। আল নাসেরে যোগ দিয়ে থেমে থাকেননি, নিজের পারফরম্যান্সে সৌদি প্রো লিগকে নিয়ে গেছেন নতুন উচ্চতায়।
রোনালদো পাচ্ছেন সেটার প্রতিদানও। গত আসরের পর এবারো মধ্যপ্রাচ্যের সেরা ফুটবলারের পুরস্কার পেলেন তিনি। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডের জমকালো অনুষ্ঠানে রোনালদোর হাতে তুলে দেয়া হয় এই স্বীকৃতি।
আল হিলালের সালেম আল দাওসারি, আল ইত্তিহাদের করিম বেনজেমা এবং আল আহলির রিয়াদ মাহরেজকে পেছনে ফেলে মধ্যপ্রাচ্য সেরা হলেন রোনালদো।
গত মৌসুমে আল নাসরের হয়ে ৪১ ম্যাচে করেছেন ৩৫ গোল, জিতেছেন সৌদি প্রো লিগের গোল্ডেন বুট। চলতি মৌসুমেও শুরুটা দারুণ- প্রথম ১০ ম্যাচেই ১২ গোল। সব মিলিয়ে রীতিমতো উড়ছেন রোনালদো।
আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তার প্রভাব স্পষ্ট; তার নেতৃত্বেই পর্তুগাল নিশ্চিত করেছে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট। জুনে জিতেছে উয়েফা নেশনস লিগের শিরোপা।
এদিকে ফুটবল ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা আগেই হয়েছিলেন রোনালদো। এবার তার সামনে লক্ষ্য হাজার গোলের মাইলফলক স্পর্শ করা। এ মুহূর্তে তার গোলসংখ্যা ৯৫৬, অন্যদিকে বয়সও পৌঁছেছে ৪১-এ।
ফলে সবার মনে একটাই প্রশ্ন, রোনালদো কি ছুঁতে পারবেন ঐতিহাসিক এক হাজার গোলের মাইলফলক? গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে এ নিয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে রোনালদো বলেন, ‘আমি থামতে চাই না। আপনারা জানেন আমার লক্ষ্য কী।’
‘আমি আরো ট্রফি জিততে চাই ও সেই সংখ্যাটায় পৌঁছাতে চাই, যেটা সবাই জানে। যদি কোনো চোট না আসে, আমি নিশ্চিতভাবেই সেই সংখ্যায় পৌঁছাব। আমি ফুটবল খেলতে, ট্রফি জিততে আর গোল করতে ভালোবাসি।’