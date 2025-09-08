আফগানিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান

জমজমাট লড়াইয়ের একটা প্রত্যাশাই ছিল। পাকিস্তানকে দেড়শর আগে গুটিয়ে দিয়ে সেটার ইঙ্গিত দিয়েছিল আফগানিস্তান। তবে ব্যাট করতে নেমে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে রশিদ খানের দলের ব্যাটিং। তাতে একশও করতে পারল না। আফগানদের ৬৬ রানে গুটিয়ে দিয়ে ৭৫ রানের বড় জয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ জিতল পাকিস্তান। সিরিজের অন্য দল ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত।
শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে কোনো রান না করেই ফেরেন সাহিবজাদা ফারহান। এই ধারা অব্যাহত রেখে ত্রিশের ঘর ছুঁতে পারেননি কোনো।পাকিস্তানি ব্যাটার। তবে তিনটি বিশোর্ধ্ব ইনিংসে ভর করে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪১ রান তুলতে পারে পাকিস্তান।
জবাব দিতে নেমে মোহাম্মাদ নাওয়াজের বোলিং তোপে স্রেফ ধ্বসে যায় আফগানিস্তানের ইনিংস। ১৫.৫ ওভারে ৬৬ রানেই গুটিয়ে যায় তারা। তাদের হয়ে সর্বোচ্চ ১৭ রান করেন রশিদ খান। দুই অংকের ঘরে যেতে পারেন সেদিকুল্লাহ অটল (১৩)। নাওয়াজের শিকার ৪ ওভারে ১৯ রানে ৫ উইকেট।
সংক্ষিপ্ত স্কোর :
পাকিস্তান : ২০ ওভারে ১৪১/৮ (ফখর ২৭, নাওয়াজ ২৫, সালমান ২৪; রশিদ ৩/৩৮, নূর ২/১৭)
আফগানিস্তান : ১৫.৫ ওভারে ৬৬/১০ (রশিদ ১৭, অটল ১৩; নাওয়াজ ৫/১৯, মুকিম ২/৯, আবরার ২/১৭)
ফল : পাকিস্তান রানে ৭৫ রানে জয়ী