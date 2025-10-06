আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করে বাংলাদেশের প্রতিশোধ

২০১৮ সালে ভারতের দেরাদুনে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানের কাছে হোয়াইটওয়াশ হয়েছিল বাংলাদেশ। এবার তার মধুর প্রতিশোধ নিলো টাইগাররা। সাইফ হাসানের বিধ্বংসী হাফসেঞ্চুরিতে আফগানদের ৬ উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করল জাকের আলি অনিকের দল। এটিই আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়।

রোববার শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের শেষ ম্যাচে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪৩ রান সংগ্রহ করে আফগানিস্তান। জবাবে বাংলাদেশ ১২ বল হাতে রেখেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়।

১৪৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশের শুরুটা ছিল সাবধানী। মুজিব-উর-রহমানের করা প্রথম ওভারটি মেডেন দেন ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন। এরপর তানজিদ তামিমের সঙ্গে জুটি গড়ার চেষ্টা করলেও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ১৬ বলে ১৪ রান করে আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের বলে আউট হন তিনি। পাওয়ার প্লেতে ৪৭ রান এলেও আরেক ওপেনার তানজিদ ৩৩ বলে ৩৩ রান করে নবাগত আব্দুল্লাহ আহমদজাইয়ের শিকার হন।

মাঝপথে অধিনায়ক জাকের আলি অনিক (১০) ও শামীম পাটোয়ারী (০) দ্রুত ফিরে গেলে কিছুটা চাপে পড়ে বাংলাদেশ। জাকের রিভিউ নিয়ে একবার বাঁচলেও পরের ওভারে এলবিডব্লিউর ফাঁদে পড়েন। পরের বলেই বোল্ড হন শামীম। তবে এরপর নুরুল হাসান সোহানকে নিয়ে দলের হাল ধরেন সাইফ হাসান। ৩২ বলে নিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টি হাফসেঞ্চুরি তুলে নিয়ে দলকে জয়ের দিকে নিয়ে যান তিনি। শেষ পর্যন্ত ৩৮ বলে ২ চার ও ৭ ছক্কায় ৬৪ রানে অপরাজিত থাকেন সাইফ। সোহান অপরাজিত থাকেন ১০ রানে। আফগানিস্তানের পক্ষে মুজিব-উর-রহমান দুটি উইকেট নেন।

এর আগে, আফগানিস্তানের ইনিংসে ধস নামান বাংলাদেশি বোলাররা। তবে শেষদিকে মুজিবের ২৩ রানের ইনিংসে লড়াকু পুঁজি পায় সফরকারীরা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩২ রান করেন দারউইশ রাসুলি এবং সেদিকউল্লাহ অটল করেন ২৮ রান। বাংলাদেশের হয়ে মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন তিনটি এবং নাসুম আহমেদ ও তানজিম হাসান সাকিব দুটি করে উইকেট লাভ করেন।

