আফগানদের কাছে ২০০ রানের হারে হোয়াইটওয়াশ বাংলাদেশ

খেলাধুলা প্রতিবেদক

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় ডুবল বাংলাদেশ। সিরিজের শেষ ম্যাচে ২০০ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন দলটি। আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে আফগানদের ছুড়ে দেওয়া ২৯৪ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে টাইগারদের ইনিংস গুটিয়ে যায় মাত্র ৯৩ রানে।

বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে বাংলাদেশ। দলের পক্ষে একমাত্র সাইফ হাসান কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন। তবে তার ৪৩ রানের ইনিংসটি দলের বড় পরাজয় এড়াতে পারেনি। অন্য ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা ছিল চোখে পড়ার মতো। নাঈম শেখ (৭), নাজমুল হোসেন শান্ত (৩), তাওহীদ হৃদয় (৭), অধিনায়ক মিরাজ (৬), শামীম পাটোয়ারী (০) এবং নুরুল হাসান সোহান (২) দ্রুত সাজঘরে ফেরেন। ফলে ৮১ রানেই ৮ উইকেট হারিয়ে ফেলে বাংলাদেশ।

আফগানিস্তানের বোলারদের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করে টাইগার ব্যাটাররা। মাত্র ২৭ ওভার ১ বল স্থায়ী হয় বাংলাদেশের ইনিংস। আফগানদের পক্ষে বল হাতে বিধ্বংসী ছিলেন বিলাল সামি, তিনি একাই তুলে নেন ৫টি উইকেট। এছাড়া তারকা স্পিনার রশিদ খান ৩টি উইকেট শিকার করে বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপ গুঁড়িয়ে দেন।

এর আগে, টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আফগানিস্তান ৯ উইকেট হারিয়ে ২৯৩ রানের বড় সংগ্রহ গড়ে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৯৫ রান আসে ইব্রাহিম জাদরানের ব্যাট থেকে। এছাড়া রহমানউল্লাহ গুরবাজ ৪২ রানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। শেষদিকে মোহাম্মদ নবির ৩৭ বলে ৬২ রানের ঝোড়ো ইনিংসে আফগানদের সংগ্রহ তিনশোর কাছাকাছি পৌঁছে যায়।

বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে সাইফ হাসান বল হাতে সর্বোচ্চ ৩টি উইকেট শিকার করেন। তবে ব্যাটসম্যানদের চরম ব্যর্থতায় বোলারদের এই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত কোনো কাজেই আসেনি এবং ওয়ানডেতে হোয়াইটওয়াশের হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় টাইগারদের।

