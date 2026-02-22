আদাবরে চাঁদা না পেয়ে এমব্রয়ডারি কারখানায় হামলার অভিযোগ, বিচার দাবিতে থানা ঘেরাও

টিবিএস রিপোর্ট
22 February, 2026, 09:55 am
Last modified: 22 February, 2026, 10:02 am

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর আদাবরে চাঁদা না পেয়ে একটি এমব্রয়ডারি কারখানায় স্থানীয় একটি ‘কিশোর গ্যাংয়ের’ হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই হামলায় দুই শ্রমিককে কুপিয়ে আহত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এ ঘটনার বিচার দাবিতে শনিবার রাতে আদাবর থানা ঘেরাও করেন কারখানাটির মালিক ও শ্রমিকরা।

কারখানাটির মালিক ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় আদাবর ১৭ নম্বর রোডে এমব্রয়ডারি মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রায়হান জহিরের কারখানায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।

মোস্তাফিজুর রায়হান জহিরের ভাতিজা মারুফ হাসান সুমন বলেন, ‘রাসেল ওরফে কালা রাসেল নামের স্থানীয় এক কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য তার চাচার কাছে ঈদ উপলক্ষে চাঁদা দাবি করে। তিনি তা দিতে অস্বীকার করায় সন্ধ্যায় রাসেলের নেতৃত্বে ৮-১০ জন কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য তার কারখানায় হামলা চালায়। কারখানার দুই শ্রমিককে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়।’

হামলার ঘটনার বিচার দাবিতে রাত ১১টার দিকে আদাবর থানা ঘেরাও করেন এমব্রয়ডারি মালিক ও শ্রমিকরা। এ সময় তারা থানার সামনের সড়কে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (রাত সোয়া ১২টা) তারা সেখানে অবস্থান করছিলেন। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনী এসে উপস্থিত হয়।

এ বিষয়ে ডিএমপির আদাবর থানার পরিদর্শক (অপারেশন্স) অপূর্ব দাস বলেন, ‘স্থানীয় রাসেল নামের একজনের সঙ্গে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ঝামেলা হয়। রাসেলের বিচার দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিকরা আদাবর থানার সামনে এসে বিচার চাই, বিচার চাই বলে স্লোগান দিতে থাকে। পরে তাদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনাটি দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।’

কারখানাটি কার এবং ঠিক কী কারণে ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করতে পারেননি এই পুলিশ কর্মকর্তা। তবে দুই শ্রমিককে কুপিয়ে আহত করার বিষয়ে তিনি বলেন, ‘দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি এবং দুইজনকে কুপিয়ে জখম করার দাবি তারা করছেন। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।’

Source: https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-457656

