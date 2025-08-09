প্রতিদিন জাতীয় দৈনিকে অসংখ্য খবর প্রকাশিত হয়। এখানে আলোচিত কিছু খবরের সংকলন করা হলো।
প্রথম আলো
সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি ভোটে বাধা রাজনৈতিক দলগুলো
দলীয় আনুকূল্যনির্ভর সংরক্ষিত আসনব্যবস্থায় নারী সংসদ সদস্যদের নির্বাচনী এলাকা নেই। ফলে ভোটারদের সঙ্গে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের কোনো সংযোগ ঘটে না। এ রকম পরিস্থিতিতে সংরক্ষিত আসনগুলোর সদস্যদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সরাসরি নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছেন নারী অধিকারকর্মীরা।
বণিক বার্তা
বিশ্ববাজারে নিম্নমুখী হলেও দেশে গমের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি
বিশ্ববাজারে গমের দাম নিম্নমুখী। দেশেও পর্যাপ্ত আমদানি হয়েছে। অথচ কোনো কারণ ছাড়াই পাইকারি বাজারে বাড়ছে খাদ্যপণ্যটির দাম। সে কারণে বিক্রি হওয়া গমের সরবরাহও কমিয়ে দিয়েছে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো। এতে আরো বেশি অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে বাজার।
যুগান্তর
বঞ্চনার আরও এক বছর পার করল দক্ষিণাঞ্চল
অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবহেলা-বঞ্চনার আরেক বছর পার করল বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের ছয় জেলার মানুষ। জুলাই বিপ্লবের পর ন্যূনতম চাওয়া পূরণের আশায় বুক বাঁধলেও এবারও জুটল না কিছুই। পূরণ হলো না ফরিদপুর-কুয়াকাটা সড়ক ছয় লেনে উন্নীত করার দাবি। উন্নত স্বাস্থ্যসেবার আকাঙ্ক্ষাও রয়ে গেল অপূর্ণ। একই সঙ্গে অপূর্ণ রইল ভোলা-বরিশাল সেতুর স্বপ্ন। সরকারের অবহেলায় কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত উলটো হুমকির মুখে পড়েছে। প্রায় এক যুগ ফাইলবন্দি ‘সৈকত রক্ষা প্রকল্প’ আলোর মুখ না দেখায় উত্তাল ঢেউয়ে সাগরপারের বহু স্থাপনা বিলীন হয়েছে।
সমকাল
আতঙ্কের জনপদ গাজীপুর, সাত মাসে ১০৩ খুন
গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় গত বৃহস্পতিবার রাতে খুন হয়েছেন সাংবাদিক মো. আসাদুজ্জামান তুহিন। এক দল দুর্বৃত্ত প্রকাশ্যে দা, চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে তাঁকে হত্যা করে। আগের দিন বুধবার বিকেলে নগরীর সাহাপাড়া এলাকায় বেদম মারধরের শিকার হন আরেক সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন। প্রকাশ্যে টেনেহিঁচড়ে, পিটিয়ে ও ইট দিয়ে আঘাত করে তাঁর পা থেঁতলে দেওয়া হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
সমকাল
আলুতে লোকসান ১,২৬৫ কোটি টাকা
চলতি বছর আলুর বাম্পার ফলনের পর দাম না পাওয়া এবং সংরক্ষণ করতে না পারায় মুন্সীগঞ্জের চাষিদের লোকসান ১,২৬৫ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অনেক বেশি হওয়া, হিমাগারে সংরক্ষণ করতে না পারা, দাম কম ও বাঁশের মাচায় সংরক্ষণ করা আলুতে পচন ধরার কারণে এখন কৃষকের মাথায় হাত।
হিমাগারে সংরক্ষণ করা আলু কৃষককে বিক্রি করতে হচ্ছে উৎপাদন খরচের অর্ধেক দামে। দেশীয় পদ্ধতিতে বাড়িতে সংরক্ষণ আলু বিক্রি হচ্ছে আরও কমে। এই বিপুল ক্ষতির কারণে জেলার বেশির ভাগ কৃষক এখন দেনার দায়ে জর্জরিত।
কালের কণ্ঠ
সাংবাদিকদের ওপর সহিংসতা বাড়ছে
চাঁদাবাজিসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দুর্নীতি উন্মোচন করতে গিয়ে চরম বিপদের মুখোমুখি হচ্ছেন দেশের সাংবাদিকরা। সত্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে পদে পদে বাধা দেওয়া হচ্ছে তাঁদের। কথায় কথায় সন্ত্রাসীরা তাঁদের দিচ্ছে প্রাণনাশের হুমকি। এমনকি পুলিশ সদস্য বা অন্য সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবেদন প্রকাশ পেলে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে তলবও করা হচ্ছে।
সমকাল
১১৭ কোটি টাকার ম্যুরাল থেকে শেখ হাসিনা বাদ, জুলাই গ্রাফিতি অঙ্কন
পদ্মা সেতু উদ্বোধনের আগে দুই প্রান্তে ১১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত দুটি ম্যুরাল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শেখ হাসিনার ছবির ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে জুলাই গ্রাফিতি আঁকা হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার সেতু বিভাগের সচিব মোহাম্মদ আবদুর রউফ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।
২০২২ সালের ২৫ জুন উদ্বোধন করা হয় শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তে দেশীয় অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু। প্রকল্প পরিকল্পনায় ম্যুরাল নির্মাণের বিষয়টি ছিল না। ২০২২ সালের এপ্রিলে তৎকালীন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সভাপতিত্বে সেতু কর্তৃপক্ষের সভায় ম্যুরাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। পরের আড়াই মাসে মাওয়া এবং জাজিরা প্রান্তে ম্যুরাল দুটি নির্মাণ করা হয়।
কালের কণ্ঠ
ফিরছে বিপন্ন ৮ প্রজাতির গাছ
কক্সবাজারের রামু উপজেলার রাজারকুল রেঞ্জের অধীন প্রায় এক হাজার হেক্টর পাহাড়ি বনায়ন রয়েছে। কয়েক বছর আগেই এই রেঞ্জের সদর বিট বন এলাকায় ১০০ হেক্টরের বেশি জমির পুরোটাই বৃক্ষহীন করে ফেলে স্থানীয় লোকজন ও বনদস্যুরা। সেই স্থানে এখন দেশীয় বিরল প্রজাতির গাছ রোপণ করা হয়েছে। ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে গাছগুলো।
যুগান্তর
সক্রিয় হচ্ছে ‘হিট প্ল্যান-২’
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে উৎখাত করে ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার ‘আগস্ট রিটার্ন হিট প্ল্যান’ ভেস্তে গেছে। যদিও এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ধাপে ধাপে ছিল ভয়াবহ সব নাশকতার ছক। দেশবিরোধী এসব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একদল দেশপ্রেমিক পেশাদার কর্মকর্তা। এই টিমে সেনা ও পুলিশ বাহিনীসহ গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বিত টিম নানাভাবে রাত-দিন কাজ করেছে।
দেশ রূপান্তর
দুর্বল তদন্তে ৫৩% আসামি খালাস
মামলা করা যত সহজ, প্রমাণ করা ততোধিক কঠিন। ফলে অপরাধ করেও পার পেয়ে যায় আসামিরা। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ২০২৪ সালে দুর্নীতির অভিযোগে যেসব মামলার অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করেছে, তার ৫৩ শতাংশ আসামি আদালত থেকে খালাস পেয়েছে।
প্রথম আলো
মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর
গত বছরের (২০২৪) ১৮ সেপ্টেম্বর মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগে পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে এক বাঙালি যুবক গণপিটুনিতে নিহত হন। পরদিন জেলার দীঘিনালায় পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যে সহিংসতায় গণপিটুনিতে মারা যান এক পাহাড়ি ব্যক্তি। রাতে জেলা সদরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর গুলিতে দুই পাহাড়ি যুবক নিহত হন। এ ঘটনার জেরে ২০ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি শহরে অনিক কুমার চাকমা নামের এক যুবককে প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।
বণিক বার্তা
বিটিআরসি আইন করেও কমাতে পারছে না গ্রামীণফোনের মনোপলি
দেশের টেলিকম খাতে বহুজাতিক কোম্পানি গ্রামীণফোন লিমিটেড দীর্ঘদিন ধরেই একক আধিপত্য ধরে রেখেছে। এ অবস্থাকে অর্থনীতির ভাষায় মনোপলি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যেখানে কোনো একটি কোম্পানি পুরো বাজারে প্রভাব বিস্তার করে। যুক্তরাজ্যে কোনো কোম্পানি যদি ২৫ শতাংশ বাজার অংশীদারত্ব অর্জন করে, তাহলে সেটিকে মনোপলি হিসেবে ধরা হয়। বাংলাদেশের টেলিকম খাতে গ্রাহক সংখ্যা, আয় ও তরঙ্গ বরাদ্দ—এ তিনটির যেকোনো একটিতে কোনো কোম্পানির ৪০ শতাংশ অংশীদারত্ব থাকলে সেটিকে তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা বা এসএমপি হিসেবে বিবেচনা করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। সে আলোকে গ্রামীণফোনকে কয়েক বছর আগেই এসএমপি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দেয়া হয় নানা বিধিনিষেধ। তাতেও টেলিযোগাযোগ খাতের তালিকাভুক্ত বহুজাতিক কোম্পানিটির মনোপলি কমাতে পারছে না নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। বরং বাজারে একক আধিপত্যকে কাজে লাগিয়ে আয় ও মুনাফায় আরো স্ফীত হচ্ছে গ্রামীণফোন। অন্যদিকে অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে প্রতিযোগী কোম্পানিগুলো করে যাচ্ছে বাজারে টিকে থাকার লড়াই।
কালবেলা
ভয়ানক ১৪০৫ অস্ত্র দুর্বৃত্তদের হাতে
সারা দেশের বিভিন্ন থানা ও ফাঁড়ি থেকে লুট হওয়া ১ হাজার ৪০৫টি ভয়ানক অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি। এর মধ্যে গণভবন থেকে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) লুট হওয়া ৩২টি ভয়ানক অস্ত্রও রয়েছে। এ ছাড়া সরকারি হিসাবে লুট হওয়া ২৪ শতাংশ অস্ত্রের হদিস এখনো পাওয়া যায়নি, যার পরিমাণ ১ হাজার ৩৭৩টি। পাশাপাশি প্রায় আড়াই লাখ গোলাবারুদ ও সব মিলিয়ে সন্ত্রাসীদের হাতে রয়ে গেছে ভয়ানক অনেক অস্ত্র।
টিবিএস
সরকার পরিবর্তনের পর বাংলাদেশ ব্যাংক যেভাবে বিপর্যস্ত ব্যাংক খাতের রোগ নিরাময় করছে
গত বছরের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর আগস্টে যখন অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন দেশের ব্যাংক খাত তীব্র ডলার সংকট, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দ্রুত কমে যাওয়া এবং কয়েক ডজন ব্যাংকের তারল্য সংকট নিয়ে জর্জরিত ছিল। এসব ব্যাংক আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দিতে পারছিল না।
ডলারের দর অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় গত বছরের আগস্টে মূল্যস্ফীতি প্রায় ১০.৪৯ শতাংশে উঠে যায়।