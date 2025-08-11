আজ মালয়েশিয়া সফরে যাচ্ছেন ড. ইউনূস

ঢাকা-কুয়ালালামপুর সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছানোর আশা
আজ মালয়েশিয়া সফরে যাচ্ছেন ড. ইউনূস
তিনদিনের দ্বিপক্ষীয় সফরে আজ সোমবার মালয়েশিয়া যাচ্ছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে ড. ইউনূসের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক ছাড়াও পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সই হতে পাবে। বাংলাদেশি জনশক্তি সর্বোচ্চ পাঠানো, জ্বালানি ও গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণসহ বিভিন্ন খাতে দেশটির বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে। সব মিলিয়ে এ সফরে দেশটির সঙ্গে সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছার আশা করছে বাংলাদেশ।
গতকাল রোববার ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (জনকূটনীতি) শাহ আসিফ রহমান, প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ১১ থেকে ১৩ আগস্ট দেশটি সফরে যাচ্ছেন ড. ইউনূস। সোমবার আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে ড. মুহাম্মদ ইউনূস দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন। প্রেস সচিব বলেন, সেখানে অবৈধ বসবাসকারী বাংলাদেশিসহ যাদের পাসপোর্টের সমস্যা রয়েছে, তা নিয়েও আলোচনা হবে। এ ছাড়া গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে সহযোগিতার জন্য দেশটিকে অনুরোধ জানানো হবে।
প্রধান উপদেষ্টা প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন জানিয়ে তিনি বলেন, বৈদেশিক কর্মসংস্থানে মালয়েশিয়া আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ সফরের মাধ্যমে দেশটি যাতে বাংলাদেশ থেকে সর্বোচ্চসংখ্যক জনশক্তি নেয়, সে চেষ্টা করা হবে। এ নিয়ে অনেক আলাপ ও চুক্তি হবে।
এ সফরের দ্বিতীয় ফোকাস হিসেবে বিনিয়োগকে উল্লেখ করে শফিকুল আলম বলেন, ১৩ আগস্ট মালয়েশিয়ার কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানির প্রধান নির্বাহীকে নিয়ে বিজনেস কনফারেন্সে প্রধান উপদেষ্টা বক্তব্য দেবেন। ১৩ আগস্ট কেবাংসাং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টাকে সম্মানসূচক ডিগ্রি দেওয়া হবে। ওই অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও সুলতান উপস্থিত থাকবেন।
রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়ে প্রেস সচিব বলেন, ‘ওখানে গৃহযুদ্ধ চলছে, তাই রোহিঙ্গাদের যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত নয়। এ অবস্থায় তাদের ওখানে পাঠানো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো নিরাপদ মনে করবে না। এ বিষয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বড় সম্মেলন হবে। ১৭০টির মতো দেশ সেখানে যুক্ত হবে। ২৫ আগস্ট কক্সবাজারে একটি সম্মেলন হবে। রোহিঙ্গা নিয়ে আমাদের যথেষ্ট ফোকাস আছে। আমরা চাই তারা যেন নিজ বাসস্থানে শান্তিপূর্ণভাবে ফিরতে পারে।’
আ.লীগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে সরকার
সম্প্রতি বিবিসি বাংলার খবরে বলা হয়েছে, কলকাতার উপনগরীতে একটি বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে কার্যালয় খুলেছে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ। এ বিষয়ে প্রেস সচিব বলেন, ‘আওয়ামী লীগের কার্যক্রম ব্যান্ড করা হয়েছে বাংলাদেশে। তারা বাইরে কী করছে, অবশ্যই আমরা মনিটরিং করছি। তারা যদি বাংলাদেশের বাইরে থেকে এমন কোনো অ্যাক্টিভিটিজ করে যে, আমাদের এখানে ইনস্টেবিলিটি ক্রিয়েট করতে চায়, অবশ্যই আমরা সেটা মনিটর করছি। এ বিষয়ে আরো কংক্রিট ইনফরমেশন পাওয়া গেলে আপনাদের জানাতে পারব।’
প্রতিটি কেন্দ্রে থাকবে বডিওর্ন ক্যামেরা
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রতিটি কেন্দ্রে বডি ক্যামেরার ব্যবস্থা রাখবে সরকার। এ জন্য প্রধান উপদেষ্টা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দ্রুত ৪০ হাজার বডিওর্ন ক্যামেরা কেনার নির্দেশনা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রেস সচিব। তিনি বলেন, আমাদের মূল ফোকাস হচ্ছে নির্বাচন। নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ হয়। বাংলাদেশের ভোটাররা যাতে পরিবার-পরিজন নিয়ে উৎসবের সঙ্গে ভোট দিতে পারেন, সে জন্য প্রতিটি কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য ‘বডি ক্যাম’ কেনা হচ্ছে।