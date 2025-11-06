আজকের মধ্যে প্রবাসী ভোটারদের বিষয়ে তদন্ত শেষ করতে হবে ইসিকে

প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার হওয়ার আবেদনগুলো আজ বৃহস্পতিবারের মধ্যে তদন্ত করতে মাঠ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
গতকাল বুধবার ইসির জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগে পরিচালক (নিবন্ধন ও প্রবাসী) খান আবি শাহানুর খানের সই করা এ সংক্রান্ত চিঠি থেকে বিষয়টি জানা গেছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, গত ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত প্রবাসীদের দাখিল করা ভোটার রেজিস্ট্রেশন আবেদনগুলোর তদন্ত প্রতিবেদন আবশ্যিকভাবে আগামী ৬ নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। যেসব প্রবাসীর বায়োমেট্রিক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে, তাদের আবেদন সিএমএম (কার্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) পোর্টালের এনআরবি মেনুতে পাওয়া যাবে। উপজেলা, থানা বা রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তারা আবেদন ফরম ও সংযুক্ত দলিলাদি প্রিন্ট করে সরেজমিনে তদন্ত করবেন। তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন শেষে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে সংযুক্ত ছক মোতাবেক এনআইডি মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দিতে হবে।
এদিকে ১ সেপ্টেম্বর বা তার পরে দাখিল করা কোনো আবেদনের সঙ্গে যদি ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা না থাকে, তবে সেসব আবেদন বাতিল না করে শুধু প্রতিবেদন ছকে ‘ডকুমেন্ট সংযুক্ত নেই’ মর্মে উল্লেখ করার জন্য বলা হয়েছে নির্দেশনায়। পরে ডকুমেন্ট সংযুক্ত হলে তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।